NOI REZULTATE D EXCEPȚIE LA RADIO ORIENTARE

Performanță de excepție pentru sportivii CSM Târgoviște la Cupa Mondială și Campionatul Balcanic de Radio Orientare!
Sportivii de la CSM Târgoviște s-au remarcat printr-o serie de rezultate impresionante în cadrul Cupei Mondiale și Campionatului Balcanic de Radio Orientare (ARDF), desfășurate în perioada 27 iulie – 1 august, în Fruska Gora, Serbia. Aceștia au făcut parte din lotul național al României și au reprezentat țara cu mândrie, ambiție și determinare.
Lotul României a inclus următorii sportivi de la CSM Târgoviște:
Cojoacă Diana;
Dinu Filip;
Petrovici Victor;
Babeu Pavel.
Toți cei patru sportivi au demonstrat o formă de excepție, reușind să urce pe podium în multiple probe, confirmând nivelul ridicat al pregătirii și dedicării lor pentru acest sport.
Rezultate individuale remarcabile:
Cojoacă Diana (categoria F14)
3 medalii de aur: Sprint, Foxoring, 144 MHz
1 medalie de bronz: 144 MHz
Petrovici Victor (categoria M19)
1 medalie de aur: Sprint
3 medalii de argint: Foxoring, 3,5 MHz, 144 MHz
Dinu Filip (categoria M14)
Locul 1: Sprint
Locul 2: 3,5 MHz
Locul 3: Foxoring
Babeu Pavel (categoria M60)
2 medalii de aur: Foxoring, 144 MHz
2 medalii de argint: Sprint, 3,5 MHz
Rezultate – Campionatul Balcanic:
Cojoacă Diana – locul 1;
Petrovici Victor – locul 2;
Babeu Pavel – locul 2;
Dinu Filip – locul 3.
Sportivii noștri au demonstrat că pot concura de la egal la egal cu cei mai buni la nivel internațional, iar rezultatele obținute confirmă valoarea lor incontestabilă.

