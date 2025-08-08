Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
Search
E-PAPER

NOI REZULTATE D EXCEPȚIE LA RADIO ORIENTARE

By: Mihai ROŞOIU

Date:

Performanță de excepție pentru sportivii CSM Târgoviște la Cupa Mondială și Campionatul Balcanic de Radio Orientare!
Sportivii de la CSM Târgoviște s-au remarcat printr-o serie de rezultate impresionante în cadrul Cupei Mondiale și Campionatului Balcanic de Radio Orientare (ARDF), desfășurate în perioada 27 iulie – 1 august, în Fruska Gora, Serbia. Aceștia au făcut parte din lotul național al României și au reprezentat țara cu mândrie, ambiție și determinare.
Lotul României a inclus următorii sportivi de la CSM Târgoviște:
Cojoacă Diana;
Dinu Filip;
Petrovici Victor;
Babeu Pavel.
 Toți cei patru sportivi au demonstrat o formă de excepție, reușind să urce pe podium în multiple probe, confirmând nivelul ridicat al pregătirii și dedicării lor pentru acest sport.
 Rezultate individuale remarcabile:
 Cojoacă Diana (categoria F14)
 3 medalii de aur: Sprint, Foxoring, 144 MHz
 1 medalie de bronz: 144 MHz
 Petrovici Victor (categoria M19)
 1 medalie de aur: Sprint
 3 medalii de argint: Foxoring, 3,5 MHz, 144 MHz
 Dinu Filip (categoria M14)
 Locul 1: Sprint
 Locul 2: 3,5 MHz
 Locul 3: Foxoring
 Babeu Pavel (categoria M60)
 2 medalii de aur: Foxoring, 144 MHz
 2 medalii de argint: Sprint, 3,5 MHz
 Rezultate – Campionatul Balcanic:
 Cojoacă Diana – locul 1;
 Petrovici Victor – locul 2;
 Babeu Pavel – locul 2;
 Dinu Filip – locul 3.
 Sportivii noștri au demonstrat că pot concura de la egal la egal cu cei mai buni la nivel internațional, iar rezultatele obținute confirmă valoarea lor incontestabilă.

Articolul precedent
O primă sesiune parlamentară densă pentru deputatul liberal Aurelian Cotinescu
Articolul următor
COȘMAR PENTRU TÂRGOVIȘTEANUL ANDREI VLAD
Mihai ROŞOIU
Mihai ROŞOIU

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Popular

Știri
Dâmbovița

COȘMAR PENTRU TÂRGOVIȘTEANUL ANDREI VLAD

Mihai ROŞOIU Mihai ROŞOIU -
Aktobe, formația portarului Andrei Vlad (26 de ani), a...

O primă sesiune parlamentară densă pentru deputatul liberal Aurelian Cotinescu

Adrian NĂSTASE Adrian NĂSTASE -
Într-un gest de transparență și respect pentru dâmbovițenii care...

Proiecte de extindere și reducere a costurilor cu energia la Complexul Turistic și de Natație Târgoviște

Adrian NĂSTASE Adrian NĂSTASE -
Administrația publică locală târgovișteană a promovat un nou proiect...

 Pe DJ 724 Malu cu Flori – Pucheni,  lucrările de modernizare se apropie de final

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Consiliul Județean Dâmbovița anunță că lucrările de modernizare a drumului...

News

O primă sesiune parlamentară densă pentru deputatul liberal Aurelian Cotinescu

Social 0
Într-un gest de transparență și respect pentru dâmbovițenii care...

Proiecte de extindere și reducere a costurilor cu energia la Complexul Turistic și de Natație Târgoviște

Social 0
Administrația publică locală târgovișteană a promovat un nou proiect...

Incendiu de vegetație uscată în localitatea Românești: Intervenție promptă a pompierilor de la Potlogi

Social 0
Un incendiu de vegetație uscată a izbucnit în localitatea...

© 2023 Ziarul Dâmbovița