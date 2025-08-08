NOI REZULTATE D EXCEPȚIE LA RADIO ORIENTARE

Performanță de excepție pentru sportivii CSM Târgoviște la Cupa Mondială și Campionatul Balcanic de Radio Orientare!

Sportivii de la CSM Târgoviște s-au remarcat printr-o serie de rezultate impresionante în cadrul Cupei Mondiale și Campionatului Balcanic de Radio Orientare (ARDF), desfășurate în perioada 27 iulie – 1 august, în Fruska Gora, Serbia. Aceștia au făcut parte din lotul național al României și au reprezentat țara cu mândrie, ambiție și determinare.

Lotul României a inclus următorii sportivi de la CSM Târgoviște:

Cojoacă Diana;

Dinu Filip;

Petrovici Victor;

Babeu Pavel.

Toți cei patru sportivi au demonstrat o formă de excepție, reușind să urce pe podium în multiple probe, confirmând nivelul ridicat al pregătirii și dedicării lor pentru acest sport.

Rezultate individuale remarcabile:

Cojoacă Diana (categoria F14)

3 medalii de aur: Sprint, Foxoring, 144 MHz

1 medalie de bronz: 144 MHz

Petrovici Victor (categoria M19)

1 medalie de aur: Sprint

3 medalii de argint: Foxoring, 3,5 MHz, 144 MHz

Dinu Filip (categoria M14)

Locul 1: Sprint

Locul 2: 3,5 MHz

Locul 3: Foxoring

Babeu Pavel (categoria M60)

2 medalii de aur: Foxoring, 144 MHz

2 medalii de argint: Sprint, 3,5 MHz

Rezultate – Campionatul Balcanic:

Cojoacă Diana – locul 1;

Petrovici Victor – locul 2;

Babeu Pavel – locul 2;

Dinu Filip – locul 3.

Sportivii noștri au demonstrat că pot concura de la egal la egal cu cei mai buni la nivel internațional, iar rezultatele obținute confirmă valoarea lor incontestabilă.