Noi cursuri gratuite pentru șomeri în Dâmbovița: 231 de locuri disponibile în aprilie

Vești bune pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă! Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Dâmbovița anunță organizarea a 11 cursuri de calificare profesională, în luna aprilie 2026, destinate unui număr de 231 de persoane care doresc să își găsească mai ușor un job.

Printre cele mai căutate calificări se regăsesc meserii precum bucătar, cofetar, îngrijitor spații verzi sau electrician în construcții, dar și alte specializări utile pe piața muncii.

Cursurile disponibile în luna aprilie:

bucătar

operator introducere-validare–prelucrare date (2 cursuri)

referent resurse umane

ajutor bucătar

îngrijitor spații verzi

coafor

electrician în construcții

femeie de serviciu

instalator tehnico-sanitare și gaze

cofetar

Potrivit directorului executiv al AJOFM Dâmbovița, Constanța Anghel, aceste programe sunt organizate în funcție de cererea angajatorilor și urmăresc creșterea gradului de ocupare a persoanelor fără loc de muncă.

„Considerăm că programele de formare profesională propuse de instituția noastră răspund nevoilor reale ale angajatorilor de a beneficia de forță de muncă calificată, contribuind în același timp la creșterea gradului de ocupare a șomerilor pe piața muncii”, a declarat directorul instituției.

Cine poate participa

Cursurile se adresează:

persoanelor cu studii superioare

absolvenților de studii medii

persoanelor fără studii finalizate

Unde se fac înscrierile

Persoanele interesate se pot înscrie la sediul AJOFM Dâmbovița din Târgoviște, strada Tudor Vladimirescu nr. 1A, dar și la punctele de lucru din:Pucioasa,Băleni,Găești, Titu

Documente necesare

cartea de identitate

actul de studii

Mai multe informații pot fi obținute pe site-ul AJOFM Dâmbovița sau prin e-mail la ajofm.db@anofm.gov.ro.

Aceste cursuri reprezintă o oportunitate importantă pentru dâmbovițenii care doresc să învețe o meserie nouă și să își crească șansele de angajare.