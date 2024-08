NIMENI NU MAI CREDE ÎN DÂMBOVIȚEANUL DANI POPA

FCSB, prin vocea lui Gigi Becali (66 de ani), și-a propus să ajungă în Champions League în acest sezon. Pentru a atinge acest obiectiv, ”latifundiarul din Pipera” a decis să investească 1.9 milioane de euro pentru a transfera trei jucători din SuperLigă: Marius Ștefănescu (25 de ani – 1.3 milioane de euro / Sepsi), Daniel Popa (29 de ani – 300.000 de euro / ”U” Cluj) și William Baeten (27 de ani – 300.000 de euro / FCU Craiova).

Însă, un fost jucător al ”roș-albaștrilor” nu s-a arătat impresionat de campania de transferuri a celor de la FCSB din această vară și chiar a mărturisit că are dubii în privința a doi dintre cei trei jucători aduși de campioana României.

Gabi Balint (61 de ani), fostul atacant al Stelei București, a mărturisit că, în acest moment, nu are încredere că Daniel Popa și William Baeten vor reuși să se impună la FCSB. De asemenea, analistul Digi Sport nu crede că David Kiki (30 de ani), fundașul stânga transferat de la Farul Constanța, va reuși să-l scoată pe Risto Radunovic (32 de ani) din primul 11 și să devină titular.

”Ei au spus că vor face transferuri, mai ales că atacă Champions League. Eu cred că Ștefănescu este jucătorul care poate să confirme. Ceilalți doi (Baeten și Popa) am dubii, am semne de întrebare. Iar Kiki…, Radunovic va fi greu de scos (n.r. din primul 11)”, a spus Balint, la emisiunea Fotbal Club de la Digisport.ro.

Într-un dialog cu Gazeta Sporturilor, Emil Săndoi, cel care a lucrat cu Daniel Popa la Chindia, și Ioan Andone, antrenorul care l-a adus la Dinamo, au vorbit despre situația în care se află atacantul pe care Gigi Becali a dat 300.000 de euro și care punctat de două ori în 6 meciuri în roș-albastru.

„El tot timpul a fost așa. Nu e vorba că are surplus de kilograme, el are multă masă musculară. Nu are surplus! El pare… Poate e vorba de un kilogram sau două. Dar nu sunt probleme să le dea jos. La el oricum e vorba și de multă masă musculară, e ceva nativ. Dar problema e că nivelul de la FCSB e mult mai mare. Mă aștept să dea minimum 15 goluri”, a spus Ioan Andone.

Și Emil Săndoi a spus că Daniel Popa are o conformație care-l face să pară că are kilograme în plus. Și că, deși au fost momente în care la Chindia a fost nevoit să slăbească, acesta s-a conformat rapid și a respectat cerințele staff-ului.

„El are o altă conformație. Din punctul ăsta de vedere… Are picioare foarte puternice. A mai avut probleme cu greutatea, dar mereu a fost deschis să lucreze. Și când eram la Chindia era mereu preocupat să fie în parametrii pe care îi stabileam.

Când îl vezi și nu-l cunoști, poate să-ți dea senzația că are kilograme în plus. Nu știu dacă e în parametri sau nu, dar totul ține de conformația lui. Dar e un băiat deschis și dacă cei din staff îi cer să ajungă într-o anumită greutate, sigur va face asta. Nu au fost probleme când eram la Chindia. E foarte preocupat mereu, e interesat de el și de cariera lui. E muncitor, e profesionist.

Poate a avut și puțină neșansă. De fiecare dată când un jucător se transferă, e catalogat și în funcție de rezultatele echipei. FCSB acum nu a început așa cum aștepta toată lumea”, a declarat și Emil Săndoi conform gsp.ro.