NEMULȚUMIRILE LUI MIHAI TEJA DUPĂ VICTORIA CU CHINDIA

0 0

FC Botoșani a câștigat meciul contra Chindiei Târgoviște din prima etapă a noului sezon din Liga 1 cu scorul de 3-2. Mihai Teja, noul antrenor al moldovenilor, s-a declarat mulțumit de succesul obținut de echipa sa în prima etapă, însă este departe de a fi satisfăcut de jocul elevilor săi.

Antrenorul de la FC Botoșani a făcut și o declarație ”de război” la finalul interviului. Teja a transmis că nu se teme de nicio echipă din Liga 1.

”O victorie muncită. O primă repriză bună în care am dat mai multe goluri. De la pauză am intrat rău în teren. După două minute am primit gol. Ne-am bulversat, nu am mai ținut de minge, nu am mai avut posesie și a fost destul de greu. Ne bucurăm pentru această victorie, avem mult de muncă și sper să devenim mai buni de la meci la meci.

Am văzut la lucru și o parte dintre jucătorii noi, și pe cei care au jucat și anul trecut. Până la urmă e bine că am câștigat. Trebuie să ne pregătim mult mai bine. Nu sunt satisfăcut cu ce s-a întâmplat în a doua repriză. Vrem mai mult. Vreau să arătăm bine 90 de minute, nu doar 45 de minute.

Toate echipele vor să tragă la play-off, cu bugete destul de mari, dar nu joacă bugetul. Ne interesează să ne uităm la noi, să fim mai buni. Încercăm să scoatem maxim cu Voluntari. Nu ne e frică de nimeni”, a declarat Mihai Teja la finalul meciului.