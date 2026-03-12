Naționalele României U20 și U21 își vor disputa următoarele partide pe stadionul Eugen Popescu din Târgoviște

Biletele sunt deja disponibile pentru achiziție online. Este o șansă unică de a-i vedea pe viitorii mari jucători ai României evoluând în fața propriilor suporteri.

Programul meciurilor

Vineri, 27 martie, ora 17:30 – România U20 vs Polonia U20

Marți, 31 martie, ora 19:00 – România U21 vs San Marino U21

Ambele confruntări fac parte din competițiile de calificare pentru turneele europene și reprezintă momente importante în pregătirea și formarea tinerelor talente ale fotbalului românesc.

Bilete și acces

Biletele pentru ambele partide sunt disponibile online, oferind un acces rapid și sigur la evenimentele de pe teren. Suporterii sunt încurajați să își achiziționeze biletele din timp pentru a evita aglomerația și pentru a fi siguri că vor fi parte din atmosfera de pe stadion.

Emoția fotbalului tricolor

Tribunele stadionului din Târgoviște se vor transforma într-un adevărat furnicar de culoare și pasiune, cu suporteri gata să susțină fiecare fază, fiecare gol și fiecare intervenție spectaculoasă. Cluburile și federația fac apel la fani să participe și să creeze o atmosferă memorabilă pentru jucătorii naționalei.

„Hai să umplem tribunele și să-i susținem pe tricolori! Fiecare susținere contează, iar energia fanilor poate face diferența pe teren”, transmit organizatorii.

Un spectacol garantat

Aceste meciuri nu sunt doar simple confruntări sportive: ele reprezintă o ocazie de a vedea în acțiune viitorii fotbaliști ai României, de a simți emoția tricolorului pe teren și de a trăi intens fiecare moment al jocului. Atmosfera promite să fie incendiară, cu momente spectaculoase de fotbal și emoție la fiecare fază.

Fanii fotbalului nu trebuie să rateze această ocazie! Asigură-ți locul pe stadion și vino să susții echipele naționale U20 și U21 în meciurile de acasă de la Târgoviște!

Biletele sunt disponibile online – nu aștepta până în ultima clipă!