NAȚIONALELE DE BASCHET 3X3 SE JOACĂ LA CONSTANȚA

Federatia Romana de Baschet organizeaza la inceputul lunii viitoare intrecerile Campionatului National Indoor U23 3×3, editia 2022 (pentru sportivi cu varsta cuprinsa intre 20-23 de ani), precum si ale Campionatului National Indoor Seniori 3×3, editia 2022 (pentru sportivi cu varsta peste 18 ani – se acceptă un singur eventual jucator nascut in anul 2005).

Desi s-a anuntat initial ca Arena de Baschet din Capitala va gazdui ambele competitii nationale 3×3, Federatia Romana de Baschet anunta echipele participante ca s-a decis schimbarea locatiei, astfel ca meciurile de 3×3 se vor desfasura la malul Marii Negre, in Sala Sporturilor din Constanta.

Reamintim ca intrecerile nationale dedicate echipelor de seniori 3×3 sunt programate pentru perioada 5-6 mai, in vreme ce intrecerile dedicate categoriei U23 urmeaza sa se desfasoare in perioada 7-8 mai. Inscrierile pentru ambele turnee nationale de baschet 3×3 se vor incheia in data de 01.05.2022.