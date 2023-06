NAȚIONALELE DE BASCHET 3X3 ALE ROMÂNIEI ȘI-AU AFLAT ADVERSARELE

Forul international a anuntat oficial componenta grupelor din cadrul turneelor de baschet 3×3 de la cea de-a treia editie a European Games 2023, intreceri care se vor derula in finalul acestei luni la Cracovia. In intrecerea feminina, Romania va juca in faza inaugurala in cadrul Grupei B, urmand sa se confrunte cu selectionatele similare ale Austriei, Germaniei si Greciei, in vreme ce in intrecerea masculina, Romania va evolua in Grupa B, alaturi de nationalele Lituaniei, Austriei si Elvetiei. Meciurile se vor disputa in perioada 21-24 iunie, si vor fi transmise in direct pe platforma FIBA 3×3.

Peste 7000 de sportivi reprezentand 48 de tari de pe Batranul Continent vor fi prezenti la startul celei de-a treia editii a European Games 2023, eveniment care va fi gazduit, in perioada 21 iunie – 2 iulie, de localitatea poloneza Cracovia. In cadrul intrecerilor europene derulate sub egida CIO sunt programate si meciurile din turneele de baschet 3×3, ambele nationale ale Romaniei urmand sa fie prezente la start, dupa ce au obtinut calificarea in baza ierarhiei FIBA 3×3. Conform forului international, la startul turneelor de baschet 3×3 de la European Games 2023 vor fi prezente echipe nationale reprezentand 19 tari iar tricolorii nostri vor fi prezenti in ambele intreceri.

In competitia feminina, cele 16 echipe calificate au fost impartite pentru faza inaugurala in patru serii, Romania fiind distribuita in Grupa B, alaturi de selectionatele similare ale Austriei, Germaniei si Greciei. “Acvilele” vor evolua in aceasta faza dupa urmatorul program:

21 iunie

Romania – Austria (de la ora 10:55)

Germania – Romania (de la ora 12:45)

23 iunie

Romania – Grecia (ora 14:30)

Primele doua clasate din fiecare serie vor accede in sferturile de finala, echipele din grupa Romaniei urmand sa evolueze in crucis, in dimineata zilei de 24 iunie, cu echipele calificate din Grupa D, care este alcatuita din Spania, Israel, Elvetia si Tarile de Jos. Invingatoarele avanseaza in semifinale iar ulterior, de la ora 22:10, va avea loc finala mare, campioana urmand sa obtina in afara laurilor europeni si calificarea directa la JO 2024.

In intrecerea similara masculina, cele 16 echipe calificate au fost impartite pentru faza inaugurala in patru serii, Romania fiind distribuita tot in Grupa B, impreuna cu Lituania, Austria si Elvetia. “Vulturii” vor evolua in aceasta faza dupa urmatorul program:

21 iunie

Lituania – Romania (de la ora 11:20)

Romania – Elvetia (de la ora 13:10)

23 iunie

Austria – Romania (de la ora 15:20)

Primele doua clasate din fiecare serie vor accede in sferturile de finala, echipele din grupa Romaniei urmand sa evolueze in crucis, in dimineata zilei de 24 iunie, cu echipele calificate din Grupa D, care este alcatuita din Belgia, Letonia, Spania si Slovenia. Invingatoarele avanseaza in semifinale iar ulterior, de la ora 22:35, va avea loc finala mare, campioana urmand sa obtina in afara laurilor europeni si calificarea directa la JO 2024.

Meciurile se vor disputa in perioada 21-24 iunie, si vor fi transmise in direct pe platforma FIBA 3×3.

Cele 16 echipe din fiecare categorie, feminin si masculin, vor lupta pentru medaliile continentale ale European Games 2023, dar și pentru puncte aduse federațiilor naționale în cursa pentru calificarea la Jocurile Olimpice de la Paris 2024.

Pentru European Games 2023, nationalele Romaniei se vor pregati la Constanta, in perioada 12-16 iunie, urmand ca in ultimele zile dinaintea plecarii spre Cracovia, in perioada 16-18 iunie, sa se antreneze la Izvorani pe terenul special amenajat in Complexul Olimpic Sydney 2000. Pentru aceasta actiune au fost convocati in pregatire 6 sportivi – Santa Szabolcs, Coconea Alexandru, Christian Chitu, Gavriloaia Aurelian, Solopa Vladislav si Balteanu Matei, si 5 sportive – Sonia Kim, Alina Podar, Anamaria Virjoghe (CSM Târgoviște), Teodora Manea si Ghizila Ioana.