NAȚIONALA ROMÂNIEI DE BASCHET FEMININ 3X3, CIUCA BĂTĂILOR LA FIBA 3X3 WORLD CUP 2023

Nationala feminina de baschet 3×3 a Romaniei si-a incheiat parcursul la FIBA 3×3 World Cup 2023, dupa ce Acvilele au cedat astazi in ultimele doua confruntari din cadrul Grupei D, cu scorul de 7-21 in fata Chinei si cu 13-17 impotriva Lituaniei. In urma rezultatelor inregistrate in prima faza, China, Israel si Italia acced din Grupa D in fazele superioare si vor continua lupta pentru podium, finalele intrecerii mondiale fiind programate sa se dispute duminica seara. Toate meciurile de la Viena sunt transmise in direct pe canalul oficial de youtube FIBA 3×3.

Cea de-a opta editie a intrecerilor mondiale FIBA 3×3 World Cup 2023 a continuat, astazi, pe terenurile special amenajate in Rathausplaz din Viena, cu ultimele meciuri din faza grupelor competitiei feminine.

In formula Anamaria Virjoghe, Alina Podar, Katy Armanu si Teodora Manea, nationala noastra a reintrat in focurile competitiei mondiale si, puternic sustinuta din tribune de presedintele FRB, Carmen Tocala, dar si de staff-ul tehnic format din Anca Stoenescu (team-manager), Catalin Stefanescu (antrenor), Rares Stoica (preparator fizic), Alin Calinescu (kinetoterapeut) si Andreea Corina Pop (social media), a evoluat impotriva puternicei nationale a Chinei, fosta campioana mondiala in 2019 si medaliata cu bronz la ultima editie de la Antwerp. Dominand clar lupta la toate capitolele, China s-a impus in cele din urma cu scorul de 21-7 si isi continua marsul triumfal spre podium, fiind singura echipa neinvinsa din Grupa D.

Doua ore mai tarziu, intr-o disputa a orgolilor ranite, s-au confruntat singurele echipe din seria D care nu au reusit sa sparga gheata la Viena, selectionata Romaniei primind replica Lituaniei. Dupa o disputa echilibrata in mare parte, in care Acvilele au incercat din rasputeri sa incline balanta victoriei in favoarea lor, Romania a fost nevoita sa cedeze in final cu scorul de 13-17 si, astfel, clasamentul final al Grupei D este urmatorul:

1. China – 4 victorii

2. Israel – 3 victorii si 1 infrangere

3. Italia – 2 victorii si 2 infrangeri

4. Lituania – 1 victorie si 3 infrangeri

5. Romania – 4 infrangeri

Conform sistemului competitional, ultimele doua clasate, Lituania si Romania, si-au incheiat evolutiile de la Viena, in vreme ce liderul seriei, China, se califica direct in sferturile de finala, iar Italia si Israel vor juca in barajul din optimi. Fazele eliminatorii continua maine la Viena iar duminica sunt programate finalele intrecerii mondiale, toate partidele fiind transmise in direct pe canalul oficial de youtube FIBA 3×3.