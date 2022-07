NAȚIONALA DE JUNIORI CONDUSĂ DE CĂTĂLIN TĂNASE SE PREGĂTEȘTE PENTRU EUROPEAN

1 0

Federatia Romana de Baschet, cu sprijinul Ministerului Sportului, si in parteneriat cu Primaria Municipiului Ploiesti, Primaria Blejoi si Primaria Bucov, organizeaza, in perioada 29 iulie – 7 august, cel mai mare eveniment european juvenil organizat de tara noastra in acest an, FIBA U18 European Championship 2022, Division B. Astfel, trei arene sportive din judetul Prahova, respectiv Sala Sporturilor Olimpia din Ploiesti, Sala Polivalenta din Blejoi si Sala de Sport Mirela Dulgheru din Bucov, vor gazdui intrecerile europene juvenile dedicate juniorilor de pana la 18 ani, la startul competitiei confirmand participarea 22 de echipe nationale, printre care se numara si Romania. In prima faza a competitiei, nationala masculina U18 a Romaniei pregatita de antrenorul principal Catalin Tanase va juca in Grupa C, urmand sa se confrunte cu selectionatele similare ale Slovaciei, Letoniei, Portugaliei, Ungariei si Elvetiei.

Municipiul Ploiesti va deveni in finalul lunii iulie si inceputul lunii august capitala baschetului juvenil european, urmand sa gazduiasca, alaturi de Blejoi si Bucov, intrecerile FIBA U18 European Championship 2022, Division B, cu 22 de echipe nationale masculine la start. Dupa perioada de glorie a CSU Asesoft, in urma careia prahovenii au ajuns sa ”respire” baschet prin performantele interne si internationale obtinute de echipa regretatului antrenor Dado Arnautovic, municipiul Ploiesti revine in centru atentiei continentale, urmand sa gazduiasca meciurile din cadrul competitiei europene dedicate sportivilor ”Under 18”.

Conform datelor oficiale FIBA, cele 22 de nationale care au confirmat prezenta la startul evenimentului continental de la Ploiesti, Blejoi si Bucov, sunt distribuite in patru grupe iar Romania va juca in cadrul Grupei C, alaturi de Slovacia, Letonia, Portugalia, Ungaria si Elvetia. Tinand cont de acestea, incepand din data de 25 iulie, locatiile mentionate din judetul Prahova vor incepe sa fie asaltate de participantii veniti din toate colturile Europei pentru a se acomoda cu arenele sportive si pentru a intra in febra competitiei europene. Toti participantii, precum si oficialii FIBA (arbitri, comisari si instructori), vor fi cazati in mai multe hoteluri din Ploiesti, gazda principala a evenimentului. Conform programului si sistemului competitional, meciurile vor incepe in data de 29 iulie, atunci cand in toate cele trei arene sportive vor rasuna primele fluiere ale arbitrilor delegati la jocurile oficiale din runda inaugurala.



Programul meciurilor se gaseste pe site-ul oficial al competitiei europene – vezi AICI

Pentru a fi alaturi de Vulturi in cursa continentala, dar si pentru a se bucura de frumusetea jocului de baschet, accesul publicului in cele trei arene prahovene este liber, suporterii baschetului si nu numai fiind asteptati in tribune in numar cat mai mare.

Pe de alta parte, va informam ca toate meciurile din cadrul intrecerilor continentale vor fi transmise in direct pe platforma de youtube FIBA TV.

Acreditari mass-media pentru FIBA U18 European Championship 2022, Division B

Pe aceasta cale, Federatia Romana de Baschet informeaza toate institutiile mass-media interesate sa fie reprezentate la FIBA U18 European Championship, Division B, Ploiesti 2022, ca a fost deschisa operatiunea pentru obtinerea acreditarilor de presa la evenimentul baschetbalistic continental.

In acest sens, va rugam sa solicitati pe e-mail, la adresa tiberiu.rist@frbaschet.ro, obtinerea acreditarii mass-media iar in corpul e-mail-ului sa mentionati urmatoarele informatii:

– numele reprezentantului mass-media

– categoria (media, foto, TV etc)

Totodata, va rugam sa atasati si legitimatia de serviciu a reprezentantului mass-media pentru care se solicita acreditarea de presa.