NAȚIONALA DE BASCHET FEMININ 3X3 A ROMÂNIEI A PLECAT LA WORLD CUP 2023

Rathausplaz Viena va gazdui, in perioada 30 mai – 4 iunie, intrecerile FIBA 3×3 World Cup 2023, la startul competitiei feminine fiind prezenta si nationala Romaniei. Sub comanda team-managerului Anca Stoenescu, delegatia tricolora a plecat deja spre Austria pentru a se acomoda cu febra competitiei mondiale dupa ce a beneficiat de o perioada de pregatire in Timisoara. Delegatia noastra din Austria este compusa din sportrivele Anamaria Virjoghe, Alina Podar, Katy Armanu si Teodora Manea, iar staff-ul tehnic este completat de Catalin Stefanescu (antrenor), Rares Stoica (preparator fizic), Alin Calinescu (kinetoterapeut) si Andreea Corina Pop (social media).

Așa cum se poate observa, din delegație fac parte doi dâmbovițeni. Este vorba despre Anamaria Vîrjoghe șu kineto-terapeutul Alin Călinescu.

Dupa ce vor evolua in cadrul unui turneu amical pe taram austriac, Acvilele vor ajunge la Rathausplaz Viena si se vor acomoda cu suprafata de joc pe care vor evolua in prima faza a FIBA 3×3 World Cup 2023, Romania fiind distribuita in Grupa D, alaturi de China, Lituania, Italia si Israel. Conform datelor oficiale anuntate de forul international, nationala feminina tricolora va juca dupa urmatorul program de meciuri in faza grupelor:

31 mai 2023

Romania – Italia (ora 12:25)

Israel – Romania (ora 14:25)

02 iunie 2023

China – Romania (ora 12:00)

Romania – Lituania (14:25)

Invingatoarele celor patru serii se califica direct in sferturile de finala, in vreme ce ocupantele locurilor 2 si 3 vor juca in crucis pentru accederea in faza superioara, echipele din grupa noastra urmand sa joace impotriva echipelor din grupa A (Franta, Tarile de Jos, Spania, Austria, Brazilia).