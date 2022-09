NAE CONSTANTIN, ÎNGRIJORAT DE PROBLEMELE FINANCIARE DE LA PETROLUL

1 0

Petrolul s-a impus la Ploiești, 3-2 în fața celor de la Chindia, într-un meci considerat pe terenul dâmbovițenilor. ”Lupii Galbeni” au condus cu 2-0, însă s-au văzut egalați pe final, după ce au rămas în inferioritate numerică. Irobiso a fost eroul ”găzarilor”, cu reușita din minutul 82.

La final, Gabi Tamaș (38 de ani), fundașul Petrolului, a anunțat că se gândește să plece de la Ploiești din cauza problemelor financiare de la club. Nae Constantin, antrenorul Petrolului, a făcut haz de necaz.

”Suntem învățați, e bine că s-a terminat bine și am reușit să câștigăm. A venit eliminarea la 2-0, am picat un pic, dar mă bucur că am reușit să înscriem și să câștigăm. Am avut șansă, suntem o echipă norocoasă. Aș putea să-l înțeleg (n.r.- pe Tamaș), cred că e vorba despre problemele financiare. Eu sper să se rezolve și să rămână. La noi s-au onorat promisiunile, așteptăm să primim săptămâna asta ce ni s-a promis. O să facem ce a făcut el, o să-l sun. Sunt aici, eu îmi fac treaba pe teren, rămâne ca și restul să-și facă treaba. Dacă am fi cu banii la zi, poate n-am mai câștiga (n.r.- râde).

A fost un meci cu goluri multe, până acum se spunea că omorâm fotbalul, sunt bucuros că am câștigat. Nu mi-e teamă că am putea pierde fotbaliști, ci vestiarul. Asta e cea mai mare problemă. Jucătorii nemulțumiți ar destrăma vestiarul”, a declarat Nae Constantin.