Municipiul Târgoviște face un pas important către sustenabilitate și independență energetică

Autoritățile locale au lansat licitația pentru construirea unui parc fotovoltaic, investiție estimată la 19.324.292 lei, finanțată din fonduri europene, care va acoperi peste 95% din necesarul de energie electrică al orașului.

Parcul va fi amplasat pe o suprafață de aproximativ 50.000 de metri pătrați, în vecinătatea Complexului Turistic de Natație, și va include și o capacitate de stocare a energiei electrice, conectată direct la Centrala Fotovoltaică a Municipiului Târgoviște.

„Proiectul asigură energia necesară pentru școli, grădinițe, creșe, iluminat public și alte instituții sau servicii publice, în proporție covârșitoare. Este unul dintre cele mai importante proiecte din istoria municipiului în termeni de sustenabilitate și eficiență energetică”, au declarat reprezentanții primăriei.

Finanțarea obiectivului de investiții se va realiza prin Programul „Sprijinirea investițiilor în noi capacități de producere a energiei electrice produse din surse regenerabile pentru autoconsum”, parte din Fondul pentru Modernizare.

Prin această investiție, Târgoviște își consolidează poziția de oraș modern și sustenabil, reducând dependența de energia furnizată din exterior și promovând utilizarea surselor regenerabile.