Municipiul Târgoviște a demarat unul dintre cele mai ambițioase proiecte Smart City din istoria orașului

O investiție de aproape 20 de milioane de lei, finanțată prin PNRR, menită să transforme modul în care este gestionat traficul rutier și să sporească siguranța participanților la trafic.

Potrivit autorităților locale, proiectul va include semafoare inteligente și corelate, care vor regla timpii de funcționare în funcție de volumul de trafic, contribuind astfel la o circulație mai fluidă și mai sigură. Monitorizarea intersecțiilor va fi realizată prin sisteme video care vor detecta automat trecerea pe roșu, iar dispeceratul va primi alerte în timp real. Mai mult, sistemele vor permite identificarea numerelor de înmatriculare și vor afișa pe panouri viteza de deplasare a vehiculelor.

Un alt obiectiv al proiectului este protecția pietonilor. Trecerea de pietoni va fi modernizată prin marcaje antiderapante și semnalizatoare dinamice, iar sistemele inteligente vor include avertizări pentru viteza excesivă și sisteme anti-coliziune, pentru reducerea riscului de accidente.

Primarul municipiului a subliniat că miza principală a proiectului este clară: creșterea siguranței rutiere și reducerea riscurilor în trafic, în special pentru pietoni, dar și optimizarea fluxului auto în oraș. Autoritățile se așteaptă ca implementarea acestor tehnologii să aibă efecte vizibile rapid, atât în reducerea numărului de accidente, cât și în fluidizarea traficului în intersecțiile aglomerate.

Proiectul Smart City din Târgoviște reprezintă un pas important în modernizarea infrastructurii urbane, fiind unul dintre puținele orașe din țară care implementează la scară largă tehnologii inteligente pentru trafic, menite să combine siguranța rutieră, eficiența și protecția pietonilor.