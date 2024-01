MUHAMAD MURAD NEAGĂ O IMPLICARE LA CHINDIA

Omul de afaceri libanez a părut contrariat de declarațiile lui Lorin Petrescu din conferința de presă. Mai ales că, doar cu câteva zile înainte de conferința de presă, fusese în Târgoviște cu o acțiune locală a partidului AUR, fără să existe vreo discuție pe teme de sport.

”Eu am vrut să ajut, așa cum am ajutat multă lume din sportul românesc. A fost o propunere de sponsorizare, din partea mea, dar de aici și până la a spune că sunt dator Chindiei și că nu dau banii, e cale lungă. Știți cum se zice, facerea de bine e … […]”, a vorbit, pentru Liga2.ro, Muhamad Murad, care în urmă cu un an și jumătate era în discuții pentru a se implica la Dinamo, proaspăt retrogradată în Liga 2.

Chindia are datorii și în dreptul unui alt fotbalist care, deocamdată, nu a depus memoriu, nici la instanțele sportive din România, nici la cele din străinătate.

Este vorba de Godberg Cooper, care, conform unei înțelegeri de plată semnată de Lorin Petrescu, ar fi trebuit să încaseze pe 22 și 29 decembrie 10.000 lei, respectiv 12.500 lei.

”Nu am primit niciun leu. O să merg direct la FIFA, nu am încotro. Altă cale nu văd, pentru a-mi primi banii. Dacă are cineva vreo altă idee, să îmi spună și mie. Am încercat să îl sun pe președintele clubului, în repetate rânduri, dar nu a răspuns”, a declarat, pentru Liga2.ro, Cooper, acum la UTA Arad.

Reamintim că clubul din Târgoviște a primit interdicție la transferuri și legitimat jucători din partea FIFA, pentru o datorie de 107.000 lei către Rassambek Akhmatov.

Chindia are restanțe importante și către jucătorii Modestas Vorobjovas, Denis Dumitrașcu, Costel Avram, Doru Popadiuc, Sergiu Buș și Andrei Șerban sau fostul președinte Marcel Ghergu.