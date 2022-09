Motoare turate și adrenalină la  DeWalt Challenge Days! Club Off-Road București readuce în prim plan startul „în haită” și proba de Trial

1 0

În organizarea Club Off-Road Bucuresti 44 (Corb44), vineri se dă startul întrecerii DeWALT Challenge Days 2022, contând ca etapă in cadrul Campionatului National de Off-Road. Este a V-a etapă a actualei ediții de campionat și a noua competiție off-road organizată în Dâmbovița, la Șotânga, și se va încheia duminică, 11 septembrie.

Ca un fel de avancronică, organizatorii au susținut o conferință de presă la care au participat Roxana Bulugioiu, responsabil comunicare, directorul de concurs Silviu Bulugioiu și Cătălin Milea- director pe probleme de securitate și coordonatorul întrecerii la clasa „Hobby”.

„Putem spune că am intrat la liceu, suntem la a IX- a ediție care se desfășoară în Dâmbovița, în comuna Șotânga. Mulțumim celor care ne sunt aproape, care au încredere în ceea ce facem și an de an sunt alături de noi ca parteneri, sau ca sponsori sau ca participanți. Discutăm de a cincea etapă a campionatului național de specialitate. Sunt șase clase de concurs- Standard A, Standard-B, Challenge, Open, SSV și Extrem și avem și pepiniera pe care ne ambiționăm să o aducem în fiecare an ca o categorie, chiar dacă nu are un clasament general anual, această clasă de Hobby, prin care încercăm să-i obișnuim pe oameni cu ceea ce înseamnă rigorile unui concurs. Traseele sunt validate împreună cu comisari ai Comisiei Naționale de Off-Road din cadrul Federației Române de Automobilism și toate lucrurile merg spre o standardizare, în așa fel încât condițiile de concurs să fie cât de cât asemănătoare. Etapă diferită dar la fel pentru fiecare clasă. Această ediție cu numărul IX se desfășoară cu susținerea foarte bună, cel puțin din punct de vedere logistic, a autorităților locale, cu precădere din Șotânga. Am pregătit pentru fiecare zi de concurs între 60 și 80 de kilometri de traseu, pentru fiecare clasă separat. Startul va fi de pe platoul din apropierea haldelor de la Șotânga. „Ștartul în haită” este deja un brand al motor-sportului din Dâmbovița și al CORB 44, pentru că este singular. Numai la această etapă și numai aici se folosește, în primul rând datorită spațiului pus la dispoziție”- a spus Silviu Bulugioiu

Ca de fiecare dată, a fost pregătită și o clasă Hobby, unde împătimiții sportului cu motor vor putea să se acomodeze cu rigorile de concurs. Pentru a putea participa, aceștia trebuie să dispună de un autovehicul 4×4 care să fie echipat cu anvelope cu profil minim AT, a precizat Cătălin Milea.

„Participanții vor avea posibilitatea de a parcurge un traseu zilnic care constă în 80 de km, traseu bine planificat și unde viitor ii piloți vor trebui să găsească selfie point-urile pregătite. Astfel, cei înscriși la clasa Hobby își vor putea testa capacitățile de pilotaj, dar și viteza de reacție, precum și adaptabilitatea în echipă. În prima zi, concurenții vor parcurge un traseu de aproximativ 80 de kilometri, unde se va pune accent mai mult pe capacitățile de navigație și mai puțin pe performanțele mașinilor. Clasa Hobby nu este contratimp, nu punctează în campionat dar reglementările sunt aceleași. Se pune accentul pe partea de navigație, de a interpreta și de a ști să citească road-book-ul. A doua zi au un traseu de aproximativ 50 de kilometri, numai prin pădure iar duminică vor particia și ei la trial. Participanții trebuie să aibă o mașină 4X4, cu anvelope minim AT și să se preteze la mici zgârieturi. Sperăm să vină cât mai mulți, să vadă cum este concursul și prin două-trei participări să treacă la partea de campionat.”

Roxana Bulugioiu: ”După doi ani de zile revenim și cu Trial-ul și ne dorim foarte tare să promovăm clasa „Hobby”, pentru că, știți foarte bine, de la această clasă vor veni și viitorii campioni. Vremea sper să țină cu noi, sperăm să nu mai plouă. Mulțumim pentru suport domnului primar de la Șotânga, mulțumim tuturor sponsorilor și partenerilor acestui eveniment, pentru că, fără sprijinul lor nu am putea să susținem etapa. Vă așteptăm vineri , la Șotânga!”

La etapa de la Șotânga vom premia și echipajul care are dovadă de team spirit/fair play”- au precizat organizatorii.