Moreni: Un prim pas pentru reducerea costurilor municipalității cu energia electrică!

”Cu sprijinul Președintelui Consiliului Județean Dâmbovița, Corneliu Ștefan și în prezența Ministrului Energiei, Bogdan Gruia Ivan, am semnat contractul de finanțare pentru proiectul „Dezvoltarea unei noi capacități de producere a energiei electrice din surse regenerabile de către Municipiul Moreni, pentru autoconsum” cu o valoare totală de 4.153.678,99 lei. Finanțarea nerambursabilă este asigurată 100% din fonduri europene de către Ministerul Energiei prin Fondul pentru Modernizare” – a informat Gabriel Purcaru, primarul Municipiului Moreni.

Sistemele fotovoltaice care vor fi implementate prin acest proiect vor produce o cantitate semnificativă de energie din surse regenerabile destinată în totalitate pentru acoperirea unui procent de 99,71% din nevoile actuale de consum energie electrică la nivelul UAT Municipiul Moreni, ceea ce înseamnă reducerea considerabilă a costurilor suportate de municipalitatea morenară în acest domeniu.