Moreni: Proiecte importante riscă să fie suspendate

Adrian NĂSTASE

La  Moreni, administrația publică locală are destule motive de nemulțumire. Primarul Gabriel Purcaru susține că  anularea sau amânarea finanțării obiectivelor  prin Programul Național Anghel Saligny și prin PNRR periclitează dezvoltarea municipiului și privează   comunitatea de facilități importante. Spune primarul Gabriel Purcaru că actualul Guvern nu a mers decât pe  tăieri de finanțări, de pensii, de salarii, de posturi și de creșteri de taxe și prețuri.

„Zilnic, ni se prezintă doar situația dificilă în care se află România și nicio măsură sau soluție concretă, viabilă, punctuală. Nimeni nu vorbește despre dezvoltare, despre impactul benefic al proiectelor la nivelul comunităților locale, despre cetățeni. Dezvoltarea nu este o opțiune care să fie în pixul premierului Ilie Bolojan”, conchide primarul de la Moreni.

Municipiul Moreni este în situația de a pierde finanțarea proiectelor aflate în diferite stadii de implementare și care sunt finanțate din PNRR și Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”:

– Renovare energetică aprofundată/moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale – 100.730.876,74 lei
– Construirea de locuințe pentru tineri/locuințe de serviciu pentru specialiști din sănătate și învățământ – 20.438.404 lei
– Lucrări de reabilitare și modernizare a 3,827 km străzi în cartierul Schela Mare – 7.348.039,98 lei
– Lucrări de reabilitare și modernizare a 3,550 km străzi din municipiul Moreni – 7.405.580,39 lei
– Construirea de insule ecologice digitalizate pentru colectarea separată a deșeurilor – 1.463.551,25 lei
– Înființarea unui centru de colectare a deșeurilor prin aport voluntar – 4.558.786,52 lei;

„Acestea sunt proiectele pe care vrea premierul să le taie în prima fază în municipiul Moreni, nefiind exclus ca pe viitor să taie finanțarea și celorlalte proiecte de modernizare din fonduri europene! Dezvoltarea Moreniului nu se negociază! De aceea, în calitatea pe care o aveți, de premier, aveți obligația de a vă urca de urgență în avion pentru a merge la Bruxelles în vederea apărării intereselor României pentru că avem nevoie de soluții concrete, nu de vorbe!

Având în vedere aceste aspecte, ca primar al municipiului Moreni, vă spun foarte clar că voi reprezenta interesele morenarilor și nu voi accepta vreodată ca această comunitate locală să fie călcată în picioare de interesele voastre personale”, a transmis primarul municipiului Moreni – Gabriel Purcaru.

Adrian NĂSTASE
Adrian NĂSTASE

