MORENARUL ANDREI IVAN AR PUTEA PLECA DE LA UNIVERSITATEA CRAIOVA

Universitatea Craiova s-a impus pe teren propriu în fața lui Hermannstadt, scor 2-0, în etapa a 23-a din Liga 1. La finalul partidei, Andrei Ivan a mărturisit că se bucură pentru succesul obținut de echipa sa și a dezvăluit că și-a propus să marcheze cât mai multe goluri.

Întrebat dacă o poate părăsi pe Universitatea Craiova, fotbalistul a mărturisit că nu a fost informat despre nicio ofertă de către conducerea clubului.

”Sunt bucuros pentru echipă că am câștigat, am luat cele trei puncte, aveam nevoie. Nu am mai marcat de ceva timp. Au fost mai multe motive. A fost o primă repriză bună, dar nu ne-am creat prea mult ocazii. Suntem bucuroși că am luat cele trei puncte, trebuie să urcăm mai sus, pe podium.

E normal să te gândești la Craiova, dar în ce situație suntem acum, am strâns 41 de puncte, e un drum lung, vom vedea ce ne rezervă viitorul.

E nevoie de Mister pe bancă. La Botoșani ne-a lipsit și s-a văzut și pe tabelă. Știe să comunice cu noi, știe să vorbească și asta e cel mai important pentru noi. Mi-am propus să marchez cât mai mult pentru Universitatea Craiova.

(n.red. Există șanse să pleci?) Asta nu am de unde să știu, doar domnul președinte știe. Nu am fost niciodată informat. Nici când am plecat la Krasnodar nu am știut nimic. (n.red. Dar aștepți o ofertă?)Momentan, nu știu nimic, v-am spus”, a spus Andrei Ivan.