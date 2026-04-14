miercuri, aprilie 15
 Momente de bucurie pentru 100 de copii din Parohia Jugureni

Roxana - Ionela Botea

În cadrul Parohia Jugureni, aproximativ 100 de copii au primit daruri constând în produse de igienă și dulciuri, în valoare de peste 13.000 de lei, după Slujba A Doua a Învierii.

Evenimentul s-a desfășurat cu binecuvântarea Nifon Mihăiță și a adus multă bucurie celor mici, într-un cadru festiv și comunitar.

 Activități educative și pascale

Darurile au fost oferite în biserică de către Cristian Bîrlog, împreună cu profesori de la școala din localitate, în cadrul:

ediției a III-a a concursului de ciocnit ouă 

unui miniconcert pascal.

Acțiunea a fost posibilă datorită contribuțiilor credincioșilor, care au susținut activitățile filantropice și educative desfășurate anterior în comunitate.

Un exemplu frumos de solidaritate, credință și grijă față de copii, într-o atmosferă de sărbătoare și comuniune.

