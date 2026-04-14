 Momente de bucurie pentru 100 de copii din Parohia Jugureni

În cadrul Parohia Jugureni, aproximativ 100 de copii au primit daruri constând în produse de igienă și dulciuri, în valoare de peste 13.000 de lei, după Slujba A Doua a Învierii.

Evenimentul s-a desfășurat cu binecuvântarea Nifon Mihăiță și a adus multă bucurie celor mici, într-un cadru festiv și comunitar.

Activități educative și pascale

Darurile au fost oferite în biserică de către Cristian Bîrlog, împreună cu profesori de la școala din localitate, în cadrul:

ediției a III-a a concursului de ciocnit ouă

unui miniconcert pascal.

Acțiunea a fost posibilă datorită contribuțiilor credincioșilor, care au susținut activitățile filantropice și educative desfășurate anterior în comunitate.

Un exemplu frumos de solidaritate, credință și grijă față de copii, într-o atmosferă de sărbătoare și comuniune.