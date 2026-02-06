 Modificări temporare de trafic pentru ambulanțele care deservesc Spitalul Județean de Urgență Târgoviște

Începând cu 5 februarie 2026, traseul ambulanțelor care deservesc Spitalul Județean de Urgență Târgoviște va fi deviat exclusiv pe Strada Iancu Jianu, pe segmentul cuprins între curtea spitalului și Strada Tudor Vladimirescu.

Măsura va fi aplicată pentru o perioadă de aproximativ două luni și are ca obiectiv principal asigurarea unei intervenții rapide și neîngrădite a echipajelor medicale de urgență, în contextul lucrărilor sau restricțiilor existente în zonă.

De la această regulă fac excepție:

riveranii,

autoturismele care transportă pacienți greu deplasabili.

Poliția Locală Târgoviște va fi prezentă în zonă pentru monitorizarea traficului și va aplica sancțiuni în cazul staționării neregulamentare sau al nerespectării restricțiilor impuse.

Autoritățile fac apel la toți participanții la trafic să respecte indicatoarele rutiere, semnalele polițiștilor și regulile temporare de circulație, pentru a evita blocajele și pentru a nu întârzia intervențiile ambulanțelor, acolo unde fiecare minut poate salva vieți.