Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
Search
E-PAPER

 Modificări temporare de trafic pentru ambulanțele care deservesc Spitalul Județean de Urgență Târgoviște

By: Roxana - Ionela Botea

Date:

Începând cu 5 februarie 2026, traseul ambulanțelor care deservesc Spitalul Județean de Urgență Târgoviște va fi deviat exclusiv pe Strada Iancu Jianu, pe segmentul cuprins între curtea spitalului și Strada Tudor Vladimirescu.

Măsura va fi aplicată pentru o perioadă de aproximativ două luni și are ca obiectiv principal asigurarea unei intervenții rapide și neîngrădite a echipajelor medicale de urgență, în contextul lucrărilor sau restricțiilor existente în zonă.

De la această regulă fac excepție:

riveranii,

autoturismele care transportă pacienți greu deplasabili.

Poliția Locală Târgoviște va fi prezentă în zonă pentru monitorizarea traficului și va aplica sancțiuni în cazul staționării neregulamentare sau al nerespectării restricțiilor impuse.

Autoritățile fac apel la toți participanții la trafic să respecte indicatoarele rutiere, semnalele polițiștilor și regulile temporare de circulație, pentru a evita blocajele și pentru a nu întârzia intervențiile ambulanțelor, acolo unde fiecare minut poate salva vieți.

Articolul precedent
Vești bune pentru legumicultori: a început programul de sprijin pentru culturile din sere și solarii
Roxana - Ionela Botea
Roxana - Ionela Botea

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Popular

Știri
Dâmbovița

Vești bune pentru legumicultori: a început programul de sprijin pentru culturile din sere și solarii

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Producătorii agricoli din sectorul legumicol pot beneficia, și în...

APIA anunță reguli noi și termene clare pentru subvențiile fermierilor în anul 2026

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a pus în dezbatere...

ANUNȚ

Ziarul Dambovita Ziarul Dambovita -
Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat organizează,...

ANUNȚ

Ziarul Dambovita Ziarul Dambovita -
Municipiul Moreni cu sediul în strada Alexandru Ioan Cuza,...

News

Protest masiv al angajaților din educație, în Piața Victoriei

Administraţie 0
Educația a ieșit din nou în stradă. Peste 3.000...

AJOFM Dâmbovița lansează noi cursuri gratuite de calificare pentru șomeri

Administraţie 0
 Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Dâmbovița...

AUTOTURISME NEÎNMATRICULATE ÎN CIRCULAȚIE DEPISTATE DE POLIȚIȘTI

Social 0
Polițiștii Serviciului Rutier au oprit pentru control, pe DJ...

© 2023 Ziarul Dâmbovița