Modificări fiscale pentru imobile

Printre principalele schimbări anunțate ieri de coaliția de guvernare se numără reduceri diferențiate pentru imobilele vechi:15% reducere pentru clădirile cu vârsta între 50 și 100 de ani;

25% reducere pentru clădirile cu vârsta de peste 100 de ani.

Aceste măsuri se aplică atât pentru proprietarii persoane fizice, cât și juridice, și vizează încurajarea păstrării și întreținerii patrimoniului construit.

Facilități pentru persoanele cu handicap

Guvernul a decis introducerea unor deduceri speciale pentru persoanele cu dizabilități:50% reducere pentru persoanele cu handicap grav; 25% reducere pentru persoanele cu handicap accentuat.

Aceste reduceri vor fi aplicate cu plafoane valorice, astfel încât impactul fiscal să fie echilibrat și sustenabil pentru bugetul local și central.

Regularizări pentru contribuabilii care au plătit deja

Ministerul Finanțelor a fost mandat să elaboreze textul de lege astfel încât să includă și regularizările pentru persoanele care au achitat deja impozitele, pentru a evita pierderi financiare sau neclarități în aplicarea noilor măsuri.

Implementarea reformei și a pachetului fiscal are drept scop: creșterea transparenței și eficienței în administrația publică;

Reducerea birocrației și a costurilor pentru cetățeni și stat;

Sprijinirea proprietarilor de imobile vechi și a persoanelor cu dizabilități, prin reduceri și facilități fiscale;

Coordonarea între Ministerul Finanțelor și Ministerul Economiei pentru o aplicare rapidă și eficientă a măsurilor.

Reforma administrației și modificările fiscale reprezintă un pas major către modernizarea statului român, adaptarea legislației la realitățile economice actuale și creșterea calității serviciilor publice oferite cetățenilor.