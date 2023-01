MODIFICĂRI DE ULTIMĂ ORĂ ÎN BASCHETUL JUVENIL ROMÂNESC

Consiliul Director al Federatiei Romane de Baschet si intrunit in municipiul Sibiu, in data de 13.01.2023, cu prezenta a 13 membri, a adoptat urmatoarele decizii

3. Se aproba cu unanimitate de voturi ca plata taxei de formare sa fie realizata direct intre cluburile implicate, fara a se mai face plata prin intermediul FRB.

4. Se aproba cu majoritate de voturi normele si baremurile pentru probele de control propuse de CCA pentru toate categoriile de varsta, dupa cum urmeaza:

– Pentru categoria U14/U15, normele si baremurile pentru probele de control sunt obligatorii pentru sezonul 2022-2023 si vor fi efectuate in prezenta unei Comisii FRB. Jucatorii/jucatoarele care nu vor indeplini baremul pentru probele de control la Turneul Semifinal CN U14/U15, mai au posibilitatea sa repete probele de control cu o zi inaintea Turneului Final. Jucatorii U14/U15 care nu indeplinesc baremul pentru probele de control nu vor putea juca la Turneul Final CN U14/U15. O echipa calificata la Turneul Final CN U14/U15 va putea folosi doar jucatorii care au indeplinit baremurile pentru probele de control (echipa trebuie sa prezinte minim 7 jucatori la Turneul Final).

– Pentru categoriile U16, U17, U18 si U19, pentru sezonul 2022-2023, probele de control vor fi efectuate in prezenta unei Comisii FRB pentru realizarea unei baze de date reale, urmand ca pentru sezoanele urmatoare, Comisia Tehnica, in colaborare cu CCA, sa analizeze situatia si sa propuna spre aprobarea Consiliului Director care vor fi baremurile obligatorii pentru aceste categorii de juniori pentru sezonul urmator.

Totodata, se aproba propunerile mentionate in minuta sedintei CCA din data 10.01.2023 referitor la normele si baremurile pentru probele de control.

5. Se aproba cu majoritate de voturi cerintele de talie pentru CN U14/U15, sezonul 2022-2023, astfel:

Masculin – 2 jucatori de 1,81 m sau 1 jucator de 1,85 m.

Feminin – 2 jucatoare de 1,73 m sau 1 jucatoare de 1,78 m.

Pentru sezonul 2022-2023, cerintele de talie pentru U14/U15 sunt obligatorii pentru lista L12 de la Turneul Final al CN U14/U15. Jucatorul de talie, respectiv jucatorii de talie, trebuie sa joace obligatoriu minimum 10 minute din timpul de joc (daca o echipa are un jucator de talie, acesta va juca obligatoriu minim 10 minute; daca o echipa are doi jucatori de talie, acestia trebuie sa joace obligatoriu minim 10 minute cumulat; daca jucatorul/jucatorii de talie se accidenteaza sau sunt eliminati cu 5 greseli personale si nu au jucat minim 10 minute de joc, atunci echipa respectiva va juca in 4 jucatori pana cand se indeplinesc cele 10 minute de joc obligatorii pentru jucatorul/jucatorii de talie).

Cerintele de talie pentru categoriile U16/U17 devin obligatorii incepand din sezonul 2023-2024, dupa cum urmeaza:

Masculin – 2 jucatori de 1,91 m sau 1 jucator de 1,95 m

Feminin – 2 jucatoare de 1,78 m sau 1 jucatoare de 1,82 m

Cerintele de talie pentru categoriile U18/U19/U20 devin obligatorii incepand din sezonul 2024-2025, dupa cum urmeaza:

Masculin – 2 jucatori de 1,95 m sau 1 jucator de 2,00 m

Feminin – 2 jucatoare de 1,80 m sau 1 jucatoare de 1,86 m.

Echipa care nu respecta cerintele de talie aprobate va putea juca in Campionatul National de juniori pina la faza semifinala si nu va putea participa la Turneul Final al Campionatului National de juniori decat daca indeplineste cerintele de talie aprobate, asa cum sunt prevazute mai sus incepand din sezoanele mentionate.

6. Se aproba cu unanimitate de voturi modificarea Regulamentelor Specifice (RS CN U14/U15) – statistica este obligatorie la toate meciurile din Turneele Finale ale CN U14/U15.

7. Se aproba cu unanimitate de voturi ca ROF al CCCO sa fie retransmis catre CCCO pentru a fi revizuit.

8. Se aproba cu unanimitate de voturi componenta lotului de jucatori si a staff-ului tehnic al echipei nationale de seniori pentru meciurile din fereastra europeana programata pentru luna februarie 2023, precum si componenta lotului national masculin universitar.

Se aproba cu unanimitate de voturi componenta lotului de jucatoare, cu unele adaugiri, precum si a staff-ului tehnic, pentru echipa nationala de senioare care participa la meciurile din fereastra europeana programata pentru luna februarie 2023.

9. Se aproba cu majoritate de voturi ca taxa minima pentru atribuirea Final 8 CRBM, sezonul 2022-2023, sa fie de 20.000 de euro iar pasul de strigare de 1.000 de euro.

10. Se aproba cu unanimitate de voturi propunerea pentru Adunarea Generala ordinara din 2023 ca domnul Mircea Vulc sa devina membru de onoare FRB.

11. Se aproba cu unanimitate de voturi ca domnul Mircea Martis sa fie inclus in corpul video-observatorilor.

12. Se resping cu unanimitate de voturi solicitarile din partea Stomart Iasi si NBS Cluj-Napoca referitoare la stabilirea unei a doua perioade de transfer la juniori (se respecta regulamentele in vigoare).

13. Se aproba cu unanimitate de voturi sistemul de desfasurare a meciurilor din faza a doua din LNBM Mozzart, sezonul 2022-2023.