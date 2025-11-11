Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
Modernizarea transportului public târgoviștean – un succes real!

By: Roxana - Ionela Botea

 În luna octombrie 2025, peste 181.000 de călători au utilizat autobuzele operate de Primăria Municipiului Târgoviște, ceea ce înseamnă o creștere de peste trei ori față de anul 2022!

În plus, toți elevii târgovișteni beneficiază de transport gratuit, atunci când folosesc autobuzele Primăriei Târgoviște!

 Gratuitatea se acordă pe baza unei simple cereri depuse la școală și se aplică tuturor copiilor care învață în Târgoviște, indiferent de domiciliu. Aceasta este valabilă atât pe traseele urbane, cât și pe cele din afara orașului, operate de transportatorul local al primăriei.

Folosiți transportul public târgoviștean! Merită!

Roxana - Ionela Botea
Roxana - Ionela Botea

