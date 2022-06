Ministrului Culturii, Lucian Romașcanu, prezent la Festivalul BABEL

1 0

Evenimente de înaltă ținută în foaierul Teatrului Municipal „Tony Bulandra” din Târgoviște! În prezența ministrului Culturii, Lucian Romașcanu, a președintelui Consiliului Județean Dâmbovița, Corneliu Ștefan, a primarului Târgoviștei, Cristian Stan, a prefectului județului, Claudia Gilia, a ministrului secretar de stat Ionuț Săvoiu, a unui public numeros iubitor de artă și cultură, a avut loc în cadrul Salonului de Artă Babel vernisajul expoziției artistului plastic-pictor Carmen Olteanu, artist vizual foarte cunoscut în România, dar și lansarea noului roman al lui Alexander Hausvater – „O seară la Rialto”, publicat de Editura Integral.Este prima ediție a Festivalului Babel care, pe lângă sprijinul autorităților locale, județene și al sponsorilor, se bucură de sprijinul financiar al Ministerului Culturii, lucru pentru care managerul Teatrului „Tony Bulandra”, Mihai Constantin Ranin, i-a mulțumit ministrului Romașcanu.Ministrul Culturii, Lucian Romașcanu a apreciat operele de artă expuse de artista Carmen Olteanu, dar și eforturile depuse de echipa de conducere a teatrului târgoviștean, de administrația locală pentru a păstra an de an tradiția Babel, indiferent de vremuri.„Este o onoare să fiu prezent aici. Mulțumesc pentru invitație, nu am putut să ajung decât astăzi și mă bucur ca sosirea mea să coincidă cu vernisajul unei talentate pictorițe care, printr-o frumoasă coincidență a destinului, îmi este și foarte bună prietenă. Fiindu-mi prieteni dragi, și președintele CJD, și primarul Târgoviștei și prefectul, mă pun în trend cu ei și îi spun dlui Ranin că ceea ce facem noi este ceea ce ne definește. Dacă acționăm în acest fel, nu avem cum să greșim. Eu sunt aici mai puțin ca ministru, pot fi și ca ministru pentru că trebuie să arătăm că instituțiile centrale sprijină ceea ce se întâmplă, dar suntem trecători în aceste poziții și mă bucur că, prin tot ceea ce facem, la un moment dat, cineva ne va vorbi de bine. Vreau să felicit organizatorii și nu pot să nu felicit sponsorii. Statul, oricât ar vrea, nu va putea niciodată să acopere tot ceea ce este necesar în cultură, iar rolul sponsorilor este extrem de important. Sper să ne vedem cât mai des în ocazii atât de plăcute. Mult succes acestui festival!”, a declarat ministrul Culturii, Lucian Romașcanu.