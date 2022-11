MIHAI TEJA A IZBUCNIT LA CONFERINȚA DE PRESĂ DE DUPĂ MECIUL CU CHINDIA

1 0

Mihai Teja a cedat nervos după duelul Chindia Târgoviște – FC Botoșani 2-2, din runda cu numărul 16 a Superligii, iar la finalul confruntării i-a luat la ceartă pe reporteri.

Scaunul de antrenor al lui Mihai Teja se clatină din ce în ce mai serios, iar la finalul partidei Chindia Târgoviște – FC Botoșani 2-2, antrenorul a cedat presiunii.

După ce a fost chestionat cu privire la desfășurarea meciului, la finalul flash-interviului un reporter l-a întrebat pe Mihai Teja dacă simte că postul său este pus în pericol, având în vedere ultimele declarații făcute de Valeriu Iftime.

„Nu mă mai întrebați de schimbarea antrenorului, vă rog eu frumos. Mă întrebați mereu ce spune nu știu cine. Eu ce să fac, să fac cancan? Întrebați-mă de meci.

Ce să vă răspund eu la lucrul acesta? Că am fost la un minut să câștigăm și voi mă întrebați că Valeriu Iftime vrea să nu știu ce. Ce să facem, mai mult decât să muncim nu avem ce să facem. De vreo lună și ceva îmi puneți aceeași întrebare”, a răbufnit Teja.

Referitor la desfășurarea jocului, antrenorul lui FC Botoșani a declarat:

„Nu au sărbătorit prea devreme, nici nu ne-am bucurat. Trebuia să jucăm, am jucat fotbal, cred că am fost echipa mai bună. Băieții au făcut un meci bun, dar pierdem din nou în ultimul minut, din păcate. Aici suferim.

La fel, la Craiova în minutul 93. E dezamăgire când pierzi în minutul 93. Eu cred că am fost echipa mai bună, clar. Am încercat să pasăm, să jucăm ofensiv. Ei în afară de bufa-bufa… Ne doream să luăm cele trei puncte, am venit să câștigăm și din păcate atât am putut astăzi. Ce să gestionezi? Minge lungă și alunecă. Dacă stai bine pe teren și nu aluneci dai normal. Trebuie să nu aluneci. Era clar, a fost minge lungă și din păcate nu a reușit să o degajeze. Nu sunt supărat pe jucători.

Niciodată nu o să fiu supărat pe ei. Se greșește, încercăm să eliminăm aceste greșeli, dar nu sunt supărat. Îi felicit pentru jocul de azi. Au avut determinare, ambiție, una peste alta am fost echipa mai bună.

Și eu îmi doresc victorii, nu avem obiectiv neapărat. Am fost la un minut să luăm victoria. Și dacă o luam, eram acolo”, a mai declarat Mihai Teja.