Migranți descoperiți într-un autocamion pe Autostrada A1 București–Pitești

Pe Autostrada A1 București–Pitești, jandarmii dâmbovițeni au intervenit în urma unei sesizări venite din partea unui șofer aflat într-o benzinărie din zonă.

Potrivit informațiilor oficiale, conducătorul auto a alertat autoritățile după ce a auzit zgomote suspecte provenind dintr-un autocamion parcat. Jandarmii au ajuns rapid la fața locului și au solicitat deschiderea semiremorcii.

În interior au fost descoperite 9 persoane – un adult și 8 minori – care nu vorbeau limba română. În urma verificărilor preliminare, s-a stabilit că aceștia sunt cetățeni de origine egipteană și ar fi intrat ilegal pe teritoriul României.

Mai mult, asupra acestora nu au fost găsite documente de identitate sau sume de bani, ceea ce ridică suspiciuni serioase cu privire la modul în care au ajuns în țară.

Autoritățile au întocmit actele de sesizare pentru infracțiunea de trafic de migranți, iar cazul a fost preluat de polițiști pentru continuarea cercetărilor și dispunerea măsurilor legale care se impun.

Incidentul scoate din nou în evidență riscurile și rețelele ilegale implicate în migrația clandestină, dar și importanța vigilenței cetățenilor și a intervenției rapide a forțelor de ordine.