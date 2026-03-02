„Miercurea Alarmelor” 2026 în Dâmbovița

Autoritățile dâmbovițene informează că miercuri, 4 martie 2026, între orele 10:00 și 11:00, se va desfășura la nivel național exercițiul de alarmare publică „Miercurea Alarmelor”, destinat verificării funcționării sistemelor de înștiințare, avertizare și alarmare a populației.

În acest interval, sirenele de alarmare publică vor fi acționate pentru câteva minute, în mod controlat, în localitățile din județul Dâmbovița. Scopul este testarea echipamentelor și creșterea gradului de familiarizare a cetățenilor cu semnalele de alarmare în situații de protecție civilă.

Recomandări pentru cetățeni

Exercițiul poate provoca disconfort temporar în spațiul public, însă nu este motiv de alarmă.

Rămâneți calmi și urmăriți informările oficiale transmise de autorități.

Nu se impune nicio acțiune specială din partea populației, întrucât exercițiul are doar caracter de test.

Semnalele de alarmare utilizate

În cadrul protecției civile, semnalele sunt standardizate și includ:

Alarmă aeriană

Alarmă la dezastre

Prealarmă aeriană

Încetarea alarmei

Autoritățile recomandă ca populația să profite de această ocazie pentru a se familiariza cu semnalele și să discute în familie planurile de protecție în cazul unei situații reale de urgență.

Acest exercițiu contribuie la creșterea siguranței și a gradului de pregătire al comunității în fața situațiilor de risc.