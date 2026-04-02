Meteorologii au emis o informare meteorologică valabilă între 2 aprilie, ora 06:00, și 4 aprilie, ora 18:00, pentru județul Dâmbovița și alte regiuni ale țării.

Fenomenele vizate includ intensificări ale vântului, ploi moderate cantitativ, iar la altitudini de peste 1800 m – ninsori și depunere de strat de zăpadă.

Potrivit ANM:

Vântul va avea intensificări temporare: joi în sud și sud-est, vineri în vest, iar de vineri noapte până sâmbătă seara în est. Vitezele vor fi în general de 40–50 km/h, iar la munte rafalele vor ajunge la 70–80 km/h.

Ploile vor începe din dimineața zilei de joi în majoritatea regiunilor și vor fi moderate cantitativ, cu caracter de aversă. Vineri și sâmbătă, acestea vor fi însoțite izolat de descărcări electrice și grindină, cu acumulări de apă de 20–25 l/mp și izolat 50–70 l/mp.

Ninsorile vor afecta Carpații Meridionali și, din noaptea de vineri spre sâmbătă, Carpații Orientali la altitudini de peste 1800 m, cu un strat de zăpadă de 10–20 cm.

Recomandări:

Evitați deplasările neesențiale în zonele expuse vântului puternic și precipitațiilor abundente.

La munte, fiți atenți la condițiile de drum și risc de zăpadă și viscol.

Protejați culturile agricole și obiectele care pot fi luate de vânt.