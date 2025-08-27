Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
Search
E-PAPER

MESAJUL SORANEI CÎRSTEA DUPĂ SUCCESUL DE LA CLEVELAND

By: Mihai ROŞOIU

Date:

Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea, aflată pe locul 112 WTA și venită din calificări, a avut un mesaj genial pentru Ion Țiriac, după ce a câștigat turneul de la Cleveland, scrie prosport.ro.

Sorana Cîrstea a câștigat al patrulea turneu al carierei, lșa Cleveland, iar după finala cu Ann Li i-a salutat pe cei din familia lui Ion Țiriac, care au fost foarte nervoși.

Cîrstea, care la 35 de ani, 4 luni și 16 zile a câștigat al patrulea turneu al carierei, și-a adjudecat repede primul set al finalei, cu 6-2, în 35 de minute. În partea a doua a confruntării, românca a condus cu 3-1 şi 4-2, dar la 5-3 a ratat trei mingi de meci, pe serviciul adversarei. Ann Li (25 de ani, locul 69 WTA) s-a apropiat la 5-4, dar în game-ul următor Sorana și-a făcut serviciul

„Salutare, tuturor! Felicitări, Ann! Sunt convinsă că joci mai bine decât ai arătat-o azi. Succes la US Open!

Mulțumesc echipei mele. Nu aveam așteptări de la acest turneu. Nu puteam cere un antrenor mai bun, am lucrat și în ultimii 5 ani, iar în ultimele 2 luni ne-am reconectat. Mușțumesc fizioterapeutului care merge tot timpul anului cu mine și că m-a ținut sănătoasă.

Mi-a plăcut că am rămas cât mai mult posibil în acest oraș. Mulțumesc directorului turneului, staff-ului competiției, copiilor de mingi!

Nu este ușor să ții o asemenea competiție printre cele mai bune. Le mulțumesc că m-au chemat să joc pentru a fi în formă!

Îi salut pe cei din familia mea. Știu că s-au uitat la televizor. Îi salut pe cei din familia prietenului meu, care au fost foarte nervoși.

Mulțumesc publicului, a fost o excelentă atmosferă de la primul meci. Este o doamnă care m-a încurajat la fiecare dintre cele 7 meciuri. Suntem o țară mică din Europa de Est, dar peste tot în lume unde mă duc sunt susținută. Nu credeam că sunt atâți români în Cleveland. Vă mulțumesc!”, a spus Cîrstea, la festivitatea de premiere.

Articolul precedent
Plafonul de la care o firmă din România devine plătitoare de TVA va crește  la 395.000 lei
Mihai ROŞOIU
Mihai ROŞOIU

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Popular

Știri
Dâmbovița

Plafonul de la care o firmă din România devine plătitoare de TVA va crește  la 395.000 lei

Adrian NĂSTASE Adrian NĂSTASE -
De la 1 septembrie 2025, plafonul de la care...

Proiect de 7,4 milioane de lei pentru modernizarea infrastructurii stradale din Moreni!

Adrian NĂSTASE Adrian NĂSTASE -
În continuarea demersurilor de modernizare a municipiului, administrația publică...

PSD cere Guvernului să deblocheze deciziile care susțin comunitățile și românii onești

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
PSD atrage atenția asupra blocajelor legislative care afectează administrațiile...

Ultima șansă pentru înscriere la Festivalul „Ion Dolănescu” – termen limită 31 august 2025

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Centrul Județean de Cultură Dâmbovița reamintește tuturor pasionaților de...

News

Plafonul de la care o firmă din România devine plătitoare de TVA va crește  la 395.000 lei

Social 0
De la 1 septembrie 2025, plafonul de la care...

Proiect de 7,4 milioane de lei pentru modernizarea infrastructurii stradale din Moreni!

Social 0
În continuarea demersurilor de modernizare a municipiului, administrația publică...

Au început furturile de lemne din pădurile dâmbovițene, autoritățile intensifică controalele

Social 0
Județul Dâmbovița se confruntă, în această perioadă, cu un...

© 2023 Ziarul Dâmbovița