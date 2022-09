MECIURI SPECTACULOASE ÎN PLAY-OFF-UL CUPEI ROMÂNIEI

1 0

Meciurile programate marți în Play-off-ul Cupei României:

marți, 27 septembrie 2022, ora 19:00

AXIOPOLIS CERNAVODĂ – MINAUR BAIA MARE 4-4, 4-5 după prelungiri

Stadion: Ideal (Cernavodă – Constanța).

Arbitru central: Ionuț Constantinescu (Galaţi). Arbitri asistenți: Daniel Vlase (Galaţi) și Cristi Daniel Ichim (Brăila). Arbitru de rezervă: Cosmin Fuior (Mircea-Vodă – Brăila). Observator arbitri: Ion Olteanu (Bucureşti). Delegat joc: Elvin Eiub (Măcin – Tulcea).

Axiopolis: S. Stănciulescu – Andrescu, Sabangean, Vl. Suciu, Carabela, Apostolache, G. Rusu, Moise (cpt.), Carabuz, Al. Grigoraș, Pîrîu

Rezerve: R. Mirică – Rd. Răducanu, M. Fotescu, Fl. Olah, Leo. Rotar, C. Dane, D. Petrescu, G. Dumitru, Agiveli

Antrenor: Petre Grigoraș

Minaur: Al. Costache – Potcoavă, Oiță, Mondragon, Al. Stoian, Gneba, Donca (cpt.), Bg. Rotar, Chinde, Cip. Stanciu, Chitaș

Rezerve: Băilă – Ius. Neacșu, Văsălie, Ciocan, Dav. Simion, Raph. Stănescu, Ct. Alexe, Bakare, Muacir

Antrenor: Ciprian Danciu

Eliminat: Marius Potcoavă 103′ (cumul de cartonașe galbene)

♦Final de partidă la Cernavodă, unde Minaur a reușit să mai înscrie o dată în reprizele de prelungiri și să câștige cu scorul de 5-4 în fața formației din Liga 4 Axiopolis. Trupa băimăreană este ultima care astăzi a obținut calificarea în grupele Cupei României

♦Min 115+1 Moise e ”argintul viu” în stânga careului, își întoarce mai mulți adversari, șutează din 15 metri și Costache prinde sub transversală

♦Min 115 Dănuț Petrescu avansează singur în dreapta, pe contraatac, șutează la poartă, Costache respinge în dreapta sa, acolo este Moise, care pune capul și putea trimite în poarta goală, însă a fost surprins un pic prea în față, astfel că nu a avut o poziție bună. Goalkeeperul se repliază și prinde

♦Min 103 Marius Potcoavă e depășit în marginea stânga a careului de Moise, îl ține din spate și arbitrul dictează lovitură liberă razant cu linia careului, scoate cartonașul galben, era al doilea și, astfel, îl arată și pe cel roșu. Minaur va evolua în ultimele minute în inferioritate numerică

♦Min 96 4-5 Minge trimisă lung în dreapta, triunghi pe pase între jucătorii Minaurului, Sergiu Ciocan primește, pătrunde în careu pe dreapta, șutează din 8 metri, mingea îl lovește pe Dane, intrat prin alunecare și aflat jos, se duce peste Stănciulescu și intră în poartă

♦Min 90+4 Cu 15 secunde înainte de expirarea celor patru minute de prelungiri, arbitrul fluieră finalul, iar meciul intră în prelungiri. Revenire incredibilă a celor de la Axiopolis, cu două goluri date într-un minut

♦Min 90+3 4-4 Centrare dintr-un corner din stânga, a lui Moise, Cosmin Dane se demarcă la prima bară, primește un cot în spate de la Oiță, reia fără să sară cu capul, din 6 metri și înscrie, declansând nebunia la Cernavodă

♦Min 90+2 3-4 Iulian Carabela bate penalty-ul în stânga, sus, Costache sare pe direcție, dar nu poate evita golul, iar Axiopolis reduce încă o dată din diferență și mai are două minute de speranță să egaleze in extremis

♦Min 90+1 Carabela centrează din colțul stânga al careului, mingea îl lovește în mână pe Ciocan și arbitrul dictează penalty

♦Min 82 Centrare din dreapta, de pe linia de fund, Grigoraș preia la 9 metri central, în sus, reia din foarfecă spre bara a doua, în stânga, însă o face moale, iar portarul e atent și reține

♦Min 76 2-4 Centrare Donca dintr-un corner din dreapta, în forță, pe jos, mingea trece de Stanciu și îl lovește în călcâi pe George Rusu și se duce în propria poartă, la prima bară

♦Min 69 Moise trimite din marginea careului pentru Agiveli, care preia pe linia de 6 metri și în secunda următoare intervine Mongragon și respinge salvator în partea opusă porții, acolo unde mingea îl lovește în genunchi pe Grigoraș, aflat și el în poziție ideală. Balonul se duce însă mult în dreapta, e recuperat rapid de un alt jucător al Axiopolisului, însă acesta îl pierde apoi

♦Min 68 Centrare din dreapta în careul gazdelor, se respinge cu capul în față, la Ciprian Stanciu, care preia cu burta și trage din 16 metri pe centrul porții, iar un fundaș deviază din fața propriului goalkeeper și mingea se duce peste poartă

♦Min 66 Carabela bate pe poartă o lovitură liberă din 25 de metri central, Costache respinge în dreapta sa de lângă bară, direct la Grigoraș, care trage din 9 metri la poartă, Costache respinge din nou, tot la Grigoraș, care din a doua încercare înscrie la colțul lung. Arbitrul asistent dictează însă offside la poziția inițială a lui Grigoraș și golul este anulat. Dacă a fost offside, acesta a fost milimetric

♦Min 53 Moise țin mingea în teren și apoi centrează din dreapta, cu stângul, Rusu câștigă duelul aerian în 6 metri, însă trimite de puțin pe lângă bara din stânga

♦Min 52 2-3 Iulian Carabela execută o lovitură liberă din flancul drept, cu piciorul stâng, aproape la jumătate distanței dintre linia careului și linia de margine, George Rusu plonjează în fața porții să trimită cu capul, însă nu ajunge la balon, iar acesta intră în plasă, Costache fiind păcălit, rămânând pe linie și neavând nicio reacție

♦Min 45+1 Carabela prinde un șut bun din 15 metri lateral stânga, pe direcția lui Costache însă, care prinde. Mai devreme, Moise și Grigoraș au avut și ei oportunități de a finaliza, însă fie mingea a fost deviată și s-a dus peste poartă, fie s-a întârziat șutul și s-a pierdut posesia

♦Min 39 1-3 Doncea centrează dintr-un corner din stânga, Rusu strânge târgiu, John Mondragon e nemarcat la 6 metri central, pune capul și trimite lângă bara din stânga

♦Min 34 1-2 Stanciu centrează din flancul dreapt în careu, de respinge de două ori, Mircea Donca preia scurt cu dreptul și apoi trage fabulos din 30 de metri central direct în vinclul din dreapta, făcând inutil plonjonul portarului Stănciulescu și lăsându-i pe privitori cu gura căscată

♦Min 32 1-1 Gneba trimite lung din apărare, în diagonală, în stânga, de acolo se trimite în careu, Vasile Chitaș preia, îl fentează în centru pe Rusu și înscrie din 7 metri ușor lateral stânga cu un șut la colțul lung

♦Min 16 Donca șutează din prima din 20 de metri central, înalt, Stănciulescu se întinde și reține aproape din vinclul din dreapta

♦Min 9 1-0 Suciu îl deposedează pe Danca la mijlocul terenului, Carabela interceptează și pasează pe culoar pentru Alexandru Grigoraș, care se demarcă pe centru, îi face față ușor presingului lui Mondragon, Oiță strânge târziu, iar fostul jucător din prima ligă, fiul antrenorului Axiopolisului, deschide scorul cu un șut din 16 metri, în dreapta, pe lângă portar

♦Trofeul Cupei României este expus la marginea terenului stadionului din Cernavodă. A fost adus de Miodrag Belodedici.

marți, 27 septembrie 2022, ora 18:45

STEAUA – CHINDIA TÂRGOVIȘTE 1-2

Stadion: Orăşenesc (Mioveni – Argeş).

Arbitru central: Vlad Baban (Iaşi). Arbitri asistenți: Florian Alexandru Vişan (Galaţi) și Petruţa Iugulescu (Buftea). Arbitru de rezervă: Dan Ștefan Buzărnescu (Craiova). Observator arbitri: Gheorghe Moise (Bucureşti). Delegat joc: Mihai Andrieş (Bucureşti).

Steaua: H. Iancu (cpt.) – D. Oroian (Enceanu 87′), Beța, Al. Sabău, Ad. Ilie – Balgiu (Mihăescu 87′), Val. Bărbulescu (Em. Pacionel 89′) – St. Drăghici, Șt. Pacionel, Ad. Popa – Chipirliu (Dr. Gheorghe 70′)

Rezerve neutilizate: Blaga – Gugu, Al. Sima, Bodișteanu, Bustea

Antrenor: Daniel Oprița

Chindia: Căbuz – Căpușă, Celea, Boldor, D. Dumitrașcu (Cherchez 80′) – Andr. Șerban (Ad. Ioniță 80′), Passaglia (Mihaiu 46′), Popadiuc, Akhmatov, Cr. Neguț (cpt.)(C. Dinu 89′) – D. Popa (Grubac 90+1′)

Rezerve neutilizate: D. Moldovan – Jipa, Atanase, C-tin. Dima

Antrenor: Anton Petrea

♦Chindia trece cu emoții, cu 2-1 de Steaua, după ce a fost condusă și merge în grupele Cupei României. Steaua n-a fost cu nimic mai prejos decât echipa din prima ligă

♦Min 84 1-2 Pasă de la mijlocul terenului, Neguț lasă mingea să treacă și își păcălește adversarul direct, urmărește balonul, are un un-doi în careu cu Daniel Popa, centrează în centru pentru Cristian Cherchez, care pune latul din 6 metri și înscrie simplu

♦Min 83 Dragoș Gheorghe trage din alergare din 19 metri central, mingea trece razant pe lângă bara din dreapta

♦Min 69 Chipirliu are o acțiune pe contraatac, în flancul stâng, trage din careu la prima bară, însă prea ușor pentru a-l învinge pe Căbuz. Atacantul e extenuat și este schimbat

♦Min 55 Ilie trece în stânga careului de Căpușă, centrează puternic la prima bară, iar Celea respinge în corner, în plasa laterală a porții, fiind aproape de autogol

♦Min 49 1-1 Centrare din dreapta a lui Șerban, Daniel Popa câștigă duelul aerian cu Oroian, în colțul de 6 metri al careului mic, trimite plasat cu capul și înscrie lângă bara colțului lung

♦Galeria Stelei cântă neîncetat și crează o atmosferă superbă la Mioveni, acolo unde a umplut sectorul rezervat ei, de obicei sectorul galeriei oaspeților. Steaua e gazdă a acestui meci

♦Min 31 Popadiuc avansează pe centru și trage din alergare, din fața careului, Iancu deviază ușor cu vârfurile degetelor, suficient pentru ca mingea să șteargă transversala și să se ducă peste poartă

♦Min 27 Chindia are o prima replică prin Daniel Popa, care trage din stânga, din marginea careului, la prima bară. Iancu reține fără probleme

♦Min 25 1-0 Neguț e deposedat de Balgiu la mijlocul terenului, mingea sare la Adrian Popa, care avansează pe stânga, pătrunde în careu, îl fentează pe Celea și finalizează cu un șut cu șpițul din 8 metri lateral, la colțul lung

♦Comisia Centrală a Arbitrilor (CCA) a delegat la acest meci al Chindiei Târgoviște un arbitru asistent originar chiar din Târgoviște! Petruţa Iugulescu este din municipiul reședință al județului Dâmbovița, iar de curând s-a mutat la Buftea, în Ilfov, motiv pentru care apare astfel trecută acum de către CCA.

marți, 27 septembrie 2022, ora 16:30

ȘOIMII LIPOVA – GLORIA BUZĂU 2-2, 2-4 după prelungiri

Stadion: Comunal (Lipova – Arad).

Arbitru central: Norbert Kemenes (Baia Mare). Arbitri asistenți: Raul Constantin Ghiciulescu (Lugoj) și Ioan Daniel Humita (Armeniş – Caraş Severin). Arbitru de rezervă: Alexandru Nicolae Suvar (Sibiu). Observator arbitri: Cornel Pantea (Oradea). Delegat joc: Raluca Elena Şerban (Bucureşti).

Șoimii Lipova: Buta – Criștiu, Dav. Pop, Abel Popa, Pamfile – Andr. Gavrilă (Clej 57′), Susan, Salhi (P. Sabău 101′), Bulza (Mare 87′) – Bădăuță (Modan 79′), Filimon (cpt.)(Românu 106′)

Rezerve neutilizate: Jianu – Nagy, Giosu, Hațegan

Antrenor: Adrian Abrudean

Eliminat: Abel Popa 116′ (cumul de cartonașe galbene)

Gloria Buzău: Alb. Popa – Oteliță, Vîrtej, A. Lopez, Uțiu – Gaitan, Dr. Lazăr (Sălceanu 46′) – Neicuțescu (A. Manea 106′), Honciu (cpt.)(Cârstocea 111′), Al. Munteanu (Rz. Matiș 65′, Wiktorski 111′) – Boiciuc (Val. Alexandru 73′)

Rezerve neutilizate: R. Stoian – Cr. Ciobanu, Mih. Bucur

Antrenor: Cristian Pustai

♦Gloria Buzău își arată superioritatea în reprizele de prelungiri, în care a marcat de două ori, și se impune cu 4-2 în fața echipei din Liga 3 Șoimii Lipova

♦Min 119 2-4 Pe o contră, Rareș Uțiu înscrie cu un șut de la 23 de metri, ce s-a dus în dreapta lui Buta

♦Min 116 Abel Popa primește al doilea cartonaș galben în acest meci, evident îl vede și pe cel roșu și este eliminat

♦Min 114 Clej trage din careu, parează Popa

♦Min 104 2-3 Honciu centrează din dreapta, iar Ariel Lopez înscrie cu o lovitură de cap puternică sub transversală

♦Min 100 Gaitan trage puternic de la 28 de metri, Buta respinge în corner

♦Min 93 Matiș centrează din stânga, Alexandru e singur în 5 metri, dar reia cu capul incredibil pe lângă poartă

♦Meciul dintre Șoimii Lipova și Gloria Buzău se întinde cel puțin cu două reprize de prelungiri de câte 15 minute

♦Min 90+4 Centrare Alexandru din dreapta, Matiș reia cu capul de la colțul lung, Buta respinge și trimite meciul în prelungiri

♦Min 88 Oteliță trage de la 25 de metri ușor lateral dreapta puțin pe lângă colțul lung

♦Min 78 Honciu șutează de la 30 de metri, Buta atinge cu vârful degetelor mingea și acordă corner

♦Min 76 2-2 Gaitan execută o lovitură liberă din dreapta, Mihai Neicuțescu reia cu capul lângă bara din dreapta lui Buta

♦Min 72 2-1 Reușită de genericele TV din partea lui Sebastian Susan. Mijlocașul gazdelor a executat magistral o lovitură liberă de la 35 de metri, poziție centrală, mingea merge la paianjen în stânga lui Albert Popa

♦Min 66 Bulza trage cu efect din careu, prinde Popa

♦Min 55 Gaitan trage de la marginea careului, Buta respinge de lângă bară

♦Min 42 Honciu centrează din corner, Boiciuc reia puternic cu capul respinge Buta

♦Min 40 1-1 Defensiva oaspeților se complică la 18 metri de poarta lui Albert Popa, Ovidiu Bulza e pe fază și trimite un șut pe jos, ce prinde pe picior greșit defensiva și portarul Buzăului

♦Min 37 Boiciuc îi fură mingea lui Popa, trage de la marginea careului, Buta respinge în corner

♦Min 36 Gavrilă pătrunde pe dreapta, trimite o centrare înaltă ce ocolește de puțin pe lângă vinclul de la colțul lung

♦Min 34 Lazăr scapă în stânga, trece și de Pop, dar finalizarea e slabă și Buta respinge și apoi reține

♦Min 24 Dublă ocazie pentru oaspeți. Neicuțescu pasează pe culoar, Boiciuc trage cu stângul din 10 metri, Buta respinge până la Neicuțescu, care șutează și el puternic în blocajul lui Pop

♦Min 15 0-1 Oteliță centrează din dreapta în 12 metri, Buta iese târziu din poartă și Alexandru Boiciuc trimite cu capul pe lângă el, în plasă. La meciul din orașului de pe Valea Mureșului asistă aproximativ 1000 de spectatori

marți, 27 septembrie 2022, ora 16:00

RIPENSIA TIMIȘOARA – ”FC U” CRAIOVA 0-4

Stadion: Electrica (Timișoara – Timiș).

Arbitru central: Cătălin Buși (Râmnicu Vâlcea). Arbitri asistenți: Cosmin Bojan (Târgu Mureş) și Ionuț Traian Neacșu (Bucureşti). Arbitru de rezervă: Claudiu Ștef (Târgu Mureş). Observator arbitri: Ioan Onicaș (Zalău). Delegat joc: Duras Mihai (Deva).

Ripensia: Toroc – Zamfirescu, Lalic (Țieranu 46′), Fridrich, Gladun (Andr. Macrițchii 73′) – Vidrăsan (Rz. Morariu 66′), Piftor (R. Ciurel 82′), Mih. Ene (Sofran 66′), Zimța, Tud. Călin, Gavra (cpt.)

Rezerve neutilizate: Șt. Dobre – Stoi, Mihart, Rob. Stoica

Antrenor principal: Roberto Ivan / Preparator sportiv: Iulian Muntean

”FC U” Craiova: Gurău – R. Negru, Paramatti, R. Grigore, Gab. Enache – Vl. Achim (Dav. Croitoru 81′), Dr. Albu (I. Zanfir 46′) – Baeten (Sidibe 62′), Bauza (cpt.)(Marquet 67′), Aur. Chițu (Bahassa 62′) – G. Ganea

Rezerve neutilizate: Mogoșanu – Andre Duarte, Ct. Albu, Blidar

Antrenor principal: Paul Răducan / Antrenor secund: Marius Croitoru

♦”FC U” Craiova câștigă cu 4-0 meciul din deplasare cu Ripensia Timișoara și urcă și ea în faza grupelor Cupei României

♦Min 89 0-4 Pasă peste apărarea Ripensiei, Radu Negru scapă singur în careu, ușor în dreapta, îl fentează pe Toroc și finalizează pe lângă acesta și prima bară, din 6 metri lateral

♦Min 86 Gavra avansează în stânga și reia din prima, cu latul piciorului drept, de pe linia de 16 metri, razant peste transversală. Golul de onoare fuge de Ripensia

♦Min 84 Zamfirescu centrează perfect din dreapta, din alergare, pe bara a doua, Gavra plonjează și reia cu capul din 6 metri, însă trimite tot pe lângă poartă, în stânga

♦Min 82 Centrare dintr-un corner din dreapta, Gavra reia cu capul dintr-o poziție bună, însă trimite pe lângă poartă

♦Min 76 0-3 Bahassa avansează pe stânga și centrează în careu, Fridrich oprește mingea în centru, Ganea e atent și ajunge primul și așează balonul în spate, pentru Ionuț Zanfir, care trage din 16 metri și înscrie în dreapta

♦Min 73 0-2 Marquet pasează pe culoar în careul Ripensiei, ușor înspre dreapta, Sekou Sidibe scapă singur, preia cu dreptul în colțul careului mic și trage cu stângul la colțul lung

♦Min 61 Zimța prinde un șut bun din prima, din alergare, de pe linia de 16 metri, Gurău se întinde și scoate greu, în față, mingea care s-ar fi dus sub transversală

♦Min 45 Chițu așează înapoi cu pieptul pentru Baeten, care avansează și șutează de pe linia de 16 metri, ușor lateral stânga, mingea se ducea periculos pe poartă, pe centru, însă balonul îl lovește pe Lalic și se duce pe lângă țintă, în stânga

♦Ambele echipe au pe foaia de joc antrenori principali de fațadă, pentru a îndeplini o cerință a regulamentului, fiindcă cei care decis și dau indicații sunt preparatorul sportiv, în cazul Ripensiei, respectiv unul dintre antrenorii secunzi, în cazul Craiovei. Niciunul nu are licența necesară campionatului în care evoluează echipa lor, din acest motiv fiind nevoie de ajutorul unui antrenor deținător de licență A, respectiv PRO. De curând, Școala Federală de Antrenor a pârât către Comisia de Disciplină și Etică a FRF mai mulți astfel de antrenori din prima ligă care încalcă regulamentul, printre care și Marius Croitoru și Raul Răducan. Printre aceștia nu se regăsesc însă și cei de la Ripensia.

♦Min 27 Albu pasează din poziție centrală, din 20 de metri, pe culoar, în careu, Baeten se demarcă și ciupește balonul din 7 metri lateral pe lângă Toroc, îl trimite în plasă, la colțul lung, însă golul e anulat pentru offside la poziția belgianului

♦Min 9 0-1 Albu avansează în fața careului, așează în dreapta pentru Vlad Achim, care e nemarcat, preia și șutează puternic din 17 metri în dreapta, lângă bară, învingându-l pe Toroc

marți, 27 septembrie 2022, ora 14:30

CSC DUMBRĂVIȚA – POLITEHNICA IAȘI 0-0, 0-0, 7-6 după lovituri de departajare

Stadion: ”Ștefan Dobay” (Dumbrăvița – Timiș).

Arbitru central: Răzvan Lădar (Zalău). Arbitri asistenți: Zsolt Kopriva și Biro Tamaș Kopriva (ambii din Carei). Arbitru de rezervă: Raul Sebastian Bădărău (Hunedoara). Observator arbitri: Luis Moisescu (Drobeta Turnu Severin). Delegat joc: Daniel Miodrag Mihai (1 Decembrie – Ilfov).

CSC Dumbrăvița: Trifon – Bura-Koț, Gîsă, Bain, P. Simon – I. Tănase, Blickling (Grancea 90+1′), Ad. Ungureanu (T. Bodri 60′), Ghinescu (cpt.) – Dav. Popa (Andr. Olaru 113′), Paulevici (Martinov 49′)

Rezerve neutilizate: Mikloș – C. Toma, Tismonar, Curea, Grigoriu

Antrenor: Cosmin Stan

Poli Iași: Jankov – Kouadio, V. Lică (cpt.)(Niamțu 109′), Fosu-Mensah, Finica – Fr. Cristea, Telcean, Cracea (Karachanakov 69′), Ștefanovici – Ant. Dumitru (Hrib 69′), Plokhotnyuk (Tomczyk 73′)

Rezerve neutilizate: Brînză – Condurachi, D. Ureche

Antrenor secund: Mugurel Cornățeanu

Au marcat de la loviturile de departajare: Răzvan Ghinescu, Cristian Grancea, Toma Bodri, Petre Simon, Ionuț Tănase, Sebastian Bura-Koț, Alexandru Martinov / Alex Hrib, Paul Fosu-Mensah, Ștefan Ștefanovici, Anton Karachanakov, Pawel Tomczyk, Tudor Telcean

Au ratat de la loviturile de departajare: Andrei Olaru / Francisc Cristea, Christ Kouadio

♦CSC Dumbrăvița se impune cu scorul de 7-6 în urma loviturilor de departajare în fața Politehnicii Iași și este prima echipă calificată din play-off în faza grupelor Cupei României.

♦Nu s-a înscris nici după cele două reprize de prelungiri, astfel că echipa calificată mai departe în Cupa României, în faza grupelor, se va decide la loviturile de departajare

♦Min 100 Karachanakov trage din 13 metri, Trifon iese și respinge în corner

♦CSC Dumbrăvița și Poli Iași încheie timpul regulamentar de joc la egalitate, scor 0-0, astfel că meciul continuă cu două reprize de prelungiri de câte 15 minute fiecare

♦Min 81 Gazdele în atac, Ghinescu centrează din stânga la Amariei, care reia din 14 metri cu capul, pe lângă, din poziție foarte bună

♦Min 78 Ocazie mare Dumbrăvița. Simon scapă pe stânga, pătrunde în careu, driblează unul dintre cei doi fundași veniți să-l blocheze și trage din 8 metri, dar portarul pune brațele și respinge în corner, rămas neconcretizat

♦Min 32 Atac al ieșenilor, centrare la Ștefanovici, aflat la 7 metri spre stânga pe direcția de atac. Șutează din întoarcere pe lângă poartă

♦Min 20 Oaspeții în atac, centrare de pe dreapta, mingea ajunge în careu, de unde e recentrată la Lică. Jucătorul ieșean reia cu capul din careul mic, dar un apărător dumbrăvișean intervine și respinge cu capul înainte ca mingea să intre în poartă. Condiții grele de joc la Dumbrăvița, terenul este foarte îmbibat de apă, mingea are tendința să se oprească

♦Antrenorul principal al Politehnicii Iași, Claudiu Niculescu, a preferat să desconsidere această competiție și acest meci, alegând să rămână acasă cu mai mulți jucători considerați titulari. ”Secundul” Cornățeanu va conduce echipa moldoveană la acest joc.

