Măsuri pentru prevenirea pestei porcine africane, aprobate la nivelul județului Dâmbovița

By: Roxana - Ionela Botea

La  Instituția Prefectului – Județul Dâmbovița, a avut loc ședința Centrului Local de Combatere a Bolilor Dâmbovița, prezidată de prefectul județului, Marian Tănase.

În cadrul întâlnirii a fost aprobat Planul de măsuri pentru prevenirea și combaterea pestei porcine africane la mistreț, la nivel județean, un mecanism important de intervenție prezentat de directorul executiv, medicul veterinar Tolea Sandu Marius.

Planul adoptat are ca obiectiv principal protejarea sectorului zootehnic din județ, precum și limitarea riscurilor sanitare generate de apariția pestei porcine africane, o boală care poate avea efecte economice majore asupra crescătorilor de animale.

Autoritățile au subliniat că gestionarea eficientă a unor astfel de situații presupune coordonare între instituții, responsabilitate și acțiune comună, mai ales în contextul riscurilor permanente generate de răspândirea virusului în populația de mistreți.

Reprezentanții Instituția Prefectului – Județul Dâmbovița au transmis că își mențin angajamentul pentru o intervenție coerentă și preventivă, în vederea protejării fermierilor și a siguranței sanitare din județ.

Măsurile adoptate fac parte din strategia de prevenție implementată la nivel județean, pentru a evita apariția unor focare care ar putea afecta atât gospodăriile populației, cât și exploatațiile comerciale din Dâmbovița.

Articolul precedent
Tezaur dacic recuperat din Olanda: Coiful de la Coțofenești și două brățări de aur revin în România
Articolul următor
APIA: Peste 116.000 de cereri depuse în primele două săptămâni ale Campaniei 2026
Popular

Știri
Dâmbovița

Jandarmeria Română, la aniversarea a 176 de ani de la înființare

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
În anul în care Jandarmeria Română aniversează 176 de...

24 de metri cubi de material lemnos, confiscați de polițiștii din Fieni

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Polițiștii din cadrul Poliția Orașului Fieni, împreună cu cei...

România U21 rămâne în cursa pentru EURO după dubla perfectă din martie

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Naționala de tineret a României a obținut șase puncte...

Înfrângere pentru Chindia la București. Steaua se impune cu 2-0

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Chindia Târgoviște a cedat în deplasare în fața formației...

