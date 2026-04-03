Măsuri pentru prevenirea pestei porcine africane, aprobate la nivelul județului Dâmbovița

La Instituția Prefectului – Județul Dâmbovița, a avut loc ședința Centrului Local de Combatere a Bolilor Dâmbovița, prezidată de prefectul județului, Marian Tănase.

În cadrul întâlnirii a fost aprobat Planul de măsuri pentru prevenirea și combaterea pestei porcine africane la mistreț, la nivel județean, un mecanism important de intervenție prezentat de directorul executiv, medicul veterinar Tolea Sandu Marius.

Planul adoptat are ca obiectiv principal protejarea sectorului zootehnic din județ, precum și limitarea riscurilor sanitare generate de apariția pestei porcine africane, o boală care poate avea efecte economice majore asupra crescătorilor de animale.

Autoritățile au subliniat că gestionarea eficientă a unor astfel de situații presupune coordonare între instituții, responsabilitate și acțiune comună, mai ales în contextul riscurilor permanente generate de răspândirea virusului în populația de mistreți.

Reprezentanții Instituția Prefectului – Județul Dâmbovița au transmis că își mențin angajamentul pentru o intervenție coerentă și preventivă, în vederea protejării fermierilor și a siguranței sanitare din județ.

Măsurile adoptate fac parte din strategia de prevenție implementată la nivel județean, pentru a evita apariția unor focare care ar putea afecta atât gospodăriile populației, cât și exploatațiile comerciale din Dâmbovița.