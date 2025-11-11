Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
Search
E-PAPER

Măsuri de ordine publică la meciul Chindia Târgoviște – CS Afumați

By: Roxana - Ionela Botea

Date:

 Jandarmii dâmbovițeni vor asigura ordinea publică astăzi, 11 noiembrie 2025, începând cu ora 19:30, pe stadionul „Eugen Popescu”, la partida de fotbal dintre Chindia Târgoviște și CS Afumați, din cadrul Campionatului Național – Liga a 2-a.

Pentru desfășurarea partidei în condiții de siguranță și fairplay, Inspectoratul de Jandarmi Județean Dâmbovița, împreună cu celelalte instituții cu atribuții în domeniul ordinii publice, vor lua măsuri pentru protecția tuturor participanților la eveniment.

Spectatorii vor putea intra în stadion (Tribuna 1 și Tribuna 2) începând cu ora 17:30, pe baza biletelor puse la dispoziție de clubul organizator, Chindia Târgoviște. Accesul și supravegherea se realizează de către agenții societății de pază și protecție contractate de club.

Conform Legii nr. 4/2008 privind prevenirea și combaterea violenței la competițiile sportive, partida a fost declarată cu grad scăzut de risc.

Se interzice introducerea în stadion a băuturilor alcoolice, materialelor pirotehnice interzise de lege,altor obiecte care pot pune în pericol siguranța participanților.

Pentru buna desfășurare a evenimentului, spectatorii sunt rugați să:vină din timp la stadion, pentru a evita aglomerările; respecte regulile de comportament, să nu folosească injurii sau gesturi obscene;urmeze indicațiile agenților de securitate și ale personalului de ordine.

Asigurarea unui spectacol sportiv sigur și plăcut depinde de implicarea fiecărui spectator!

Articolul precedent
Lecții de siguranță pentru elevi la Școala Gimnazială „Mihai Viteazul” din Târgoviște
Articolul următor
Incendiu la o casă din Dragomirești, o persoană rănită
Roxana - Ionela Botea
Roxana - Ionela Botea

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Popular

Știri
Dâmbovița

Incendiu la o casă din Dragomirești, o persoană rănită

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Pompierii au fost solicitați să intervină pentru stingerea unui...

Lecții de siguranță pentru elevi la Școala Gimnazială „Mihai Viteazul” din Târgoviște

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
 Polițiștii din cadrul Compartimentului de Analiză și Prevenire a Criminalității au...

 „Seara de carte la Târgoviște” – joi, 13 noiembrie 2025

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
 Biblioteca Județeană „I. H. Rădulescu” Dâmbovița invită târgoviștenii la...

Echipa Națională de Baschet Feminin a României a plecat de la Târgoviștespre calificările FIBA Women’s EuroBasket 2027

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
 Echipa Națională de Baschet Feminin a României, aflată la...

News

Jandarmii dâmbovițeni au donat sânge pentru a salva vieți

Social 0
În perioada 6-7 noiembrie, peste 50 de jandarmi din...

 „Moștenirea Văcăreștilor 2025” – Talente literare premiate la Târgoviște

Social 0
La sediul Bibliotecii Județene „Ion Heliade Rădulescu” din Târgoviște a avut...

Trafic în condiții de carosabil umed sau alunecos

Social 0
Conform prognozei meteorologice, temperaturile vor continua să scadă, iar...

© 2023 Ziarul Dâmbovița