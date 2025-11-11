Măsuri de ordine publică la meciul Chindia Târgoviște – CS Afumați

Jandarmii dâmbovițeni vor asigura ordinea publică astăzi, 11 noiembrie 2025, începând cu ora 19:30, pe stadionul „Eugen Popescu”, la partida de fotbal dintre Chindia Târgoviște și CS Afumați, din cadrul Campionatului Național – Liga a 2-a.

Pentru desfășurarea partidei în condiții de siguranță și fairplay, Inspectoratul de Jandarmi Județean Dâmbovița, împreună cu celelalte instituții cu atribuții în domeniul ordinii publice, vor lua măsuri pentru protecția tuturor participanților la eveniment.

Spectatorii vor putea intra în stadion (Tribuna 1 și Tribuna 2) începând cu ora 17:30, pe baza biletelor puse la dispoziție de clubul organizator, Chindia Târgoviște. Accesul și supravegherea se realizează de către agenții societății de pază și protecție contractate de club.

Conform Legii nr. 4/2008 privind prevenirea și combaterea violenței la competițiile sportive, partida a fost declarată cu grad scăzut de risc.

Se interzice introducerea în stadion a băuturilor alcoolice, materialelor pirotehnice interzise de lege,altor obiecte care pot pune în pericol siguranța participanților.

Pentru buna desfășurare a evenimentului, spectatorii sunt rugați să:vină din timp la stadion, pentru a evita aglomerările; respecte regulile de comportament, să nu folosească injurii sau gesturi obscene;urmeze indicațiile agenților de securitate și ale personalului de ordine.

Asigurarea unui spectacol sportiv sigur și plăcut depinde de implicarea fiecărui spectator!