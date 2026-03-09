Măsura de acordare a ajutorului pentru plata energiei electrice a fost prelungită până la 31 decembrie 2026, potrivit prevederilor din OUG nr. 89/2025

Potrivit Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială, sprijinul se acordă automat beneficiarilor existenți, fără a fi necesare alte demersuri sau depunerea unei noi solicitări.

Când este necesară o nouă cerere

O nouă cerere trebuie depusă doar dacă apar modificări privind:

domiciliul beneficiarului

componența familiei

În aceste situații, datele trebuie actualizate prin aplicația EPIDS.

Valoarea sprijinului

Sprijinul acordat este de 50 de lei pe lună și este destinat consumatorilor vulnerabili, pentru plata facturilor la energia electrică. Sumele pot fi utilizate în termen de 12 luni de la ultima încărcare.

Cine poate beneficia

Pot primi tichetul de energie:

persoanele singure cu venit net lunar de până la 1.940 lei

familiile cu venit net lunar pe membru de maximum 1.784 lei

persoanele cu domiciliul în România sau care dovedesc că locuiesc legal în țară

Important: sprijinul nu se acordă în numerar și nu se virează în cont bancar. Plata facturilor se face direct la oficiile poștale, pe baza facturii de energie.

Pentru informații și clarificări, cetățenii pot contacta call-center-ul ANPIS la 021 9309 sau pot trimite solicitări la adresa de e-mail sprijinenergie@mmanpis.ro.

Autoritățile încurajează persoanele eligibile să se informeze și să solicite acest sprijin destinat protejării consumatorilor vulnerabili.