MARIUS ZIDĂROIU, FERICIT DUPĂ PERFORMANȚA ECHIPEI GLORIA BUCȘANI ÎN CUPA SATELOR

Cupa Satelor, una dintre cele mai așteptate competiții U13, dedicată practicanților de fotbal din mediul rural din România, și-a reluat activitatea după perioada pandemică care a împiedicat desfășurarea meciurilor.

Faza regională a competiției a avut loc în mai multe comune din România, în perioada 4-11 mai 2022. Nerăbdători și plini de entuziasm, copiii au dat totul pe teren pentru a obține biletul spre turneul final. Una dintre echipele care va fi prezentă în perioada 20-22 mai la Gura Râului, locația de desfășurare a turneului final, este comuna Bucșani. Într-un interviu marca FRF, antrenorul echipei, Marius Zidăroiu ne-a împărtășit cum s-a conturat lotul și cum s-au dezvoltat ca echipă pe parcursul sezonului.

V-ați calificat în finală la Cupa Satelor, în urma meciurilor disputate împotriva echipelor din Teleorman și Bucov. Puteți să ne spuneți câteva lucuri despre echipă, de unde sunt copiii și cum percep această competiție?

Copii sunt de la noi din comuna Bucsani, iar acest drum l-am început acum 3 ani, când am participat la prima editie și ne-am calificat până în faza regională. Contextul pandemic a fost un impediment pentru continuarea proiectului, dar ne-am dorit să continuăm și iată-ne aici din nou, de data aceasta în finală! Copiii sunt foarte fericiți, mai ales pentru că cei mai talentați, cu calități, au șansa de a fi văzuți de antrenorii de la loturile naționale. De când am reluat activitatea, copiii n-au avut jocuri oficiale și acest lucru se simte. În perioada următoare îmi doresc să-i însriu la campionatul pe județ pentru a avea continuitate. Vom continua și pregătirea, cu cel puțin două antrenamente pe săptămână.

Existența echipelor mixte schimbă ritmul jocului? Credeți că acest format este o oportunitate de integrare pentru fete?

Eu consider că este foarte bun și îi ajută să învețe unii de la alții și să se motiveze reciproc. Sunt multe fete dornice. Am deja 4 fete cu care voi alcătui o grupă și am observat că cele care își doresc cu adevărat să practice acest sport, joacă la fel de bine ca băieții. Totul este să își dorească.

Cum este atmosfera în cadrul competiției? Puteți să ne povestiți un moment plăcut?

Pentru mine totul a fost placut, competiția a fost foarte bine organizată, copiii sunt foarte bucuroși și nerăbdători să joace. Bineînțeles că momentele puțin dorite sunt înfrângerile, care uneori ne destabilizează, dar editia aceasta am avut o surpriză și am mers mai departe. Sperăm să facem o figură frumoasă și la turneul final!

Cupa Satelor, un pas către fotbalul profesionist

Credeți că această competiție poate fi o rampă de lansare către fotbalul profesionist?

Da, am văzut că proiectul se bazează pe acest lucru și cred că jucătorii au oportunitatea de a evolua și de a-și pune în valoare calitățile în cadrul competiției.

Cum percep părinții această competiție?

Părinții sunt foarte încântați și își doresc să îi vadă fotbaliști. Sunt prezenți la meciuri, îi susțin și le urmăresc parcursul, ceea ce contează enorm.

Cum ați sărbătorit calificarea în finală?

Ne-am bucurat și ne-am setat următorul obiectiv, după care am reluat antrenamentele . Încerc să-i țin cu picioarele pe pământ și cu atenția focusată pentru că încă nu am încheiat competiția, urmează turneul final.

Competiția națională U13 este organizată de Federația Română de Fotbal cu sprijinul Kaufland România și dedicată tinerilor practicanți ai fotbalului din mediul rural. Echipele participante reprezintă satele și comunele din România.