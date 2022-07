MARIUS MĂLDĂRĂȘANU ȘI-A LĂUDAT ELEVII DUPĂ EGALUL CU CHINDIA: „E UN PUNCT MUNCIT”

1 0

Marius Măldărășanu a mărturisit că este mulțumit cu punctul obținut de echipa sa, Hermannstadt, deși are așteptări mai mari de la elevii săi.

Antrenorul sibienilor se așteaptă să fie efectuate mai multe transferuri pentru a se întări pentru acest sezon.

Măldărășanu a mai spus că și-ar fi dorit ca la început de campionat, Hermannstadt să se dueleze cu formațiile aflate în vârful clasamentului pentru ca echipa sa să poată profita de faptul că aceste echipe sunt angrenate și în cupele europene.

”În prima repriză au fost situații în care am pierdut mingea foarte ușor. În cea de-a doua repriză am reglat și am stat în jumătatea adversă. Am avut situații de a marca. Îmi felicit băieții că au făcut un efort extraordinar de mare. A fost foarte cald. Trebuie să ne adaptăm.

Nu joacă simplu și efortul este mult mai mare. Este un punct muncit, pe care l-am câștigat. Am încredere în jucători. Asta e forța noastră, omogenitatea și forța grupului. Încercăm să jucăm. Vreau mai mult de la jucători pentru că au calitate.

Dacă vom aduce și alți jucători, poate vom avea un lot mult mai bun. Vor apărea accidentările și suspendările. Eu aș fi preferat pe început de campionat să jucăm cu echipele care joacă în cupele europene. Până la urmă suntem mulțumiți, avem patru puncte”, a declarat Marius Măldărășanu.