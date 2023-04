MARIUS MĂLDĂRĂȘANU, EUFORIC DUPĂ SUCCESUL ECHIPEI SALE ÎN FAȚA CHINDIEI

Hermannstadt a învins-o pe Chindia cu 2-1 în deplasare, în etapa a treia din play-out, cu un gol marcat în prelungiri. La final, antrenorul sibienilor, Marius Măldărășanu, a ținut să-i bată obrazul omologului său Toni Petrea.

„Sunt foarte euforic, sunt trei puncte mari, dar vreau să îi transmit ceva și lui Toni Petrea, pentru că face o treabă foarte bună de când a plecat de la FCSB, că trebuie să fie mai modest.

Când ai bătut la Mediaș, eu accept greșeala, accept înfrângerea, l-am felicitat și i-am urat baftă. Acum, la fel, m-am dus să îi urez baftă, la care el mi-a spus: ‘M-aș bucura și eu să am bulanul vostru’. Normal că m-am enervat.

Bulan? Și noi am pierdut puncte pe final, cu Sepsi, acasă, în minutul 88, am pierdut puncte la FCSB, pe final, am pierdut puncte cu Botoșaniul. Am și câștigat puncte, e adevărat, dar i-am spus că, până la urmă, dacă vrei să joci fotbal, fotbalul te respectă. Noi asta am făcut, am jucat fotbal pe terenul ăsta, am încercat, pe când ei au jucat lungă și pe-a doua.

Asta vreau să-i transmit. Nu e normal. Noi trebuie să ne respectăm mai mult, pentru că nimeni nu ne respectă. M-a deranjat un pic și vreau să scot un pic în evidență. Are valoare, e foarte bun profesional, dar nu ne doare mâna să acceptăm această înfrângere, în cazul lui”, a spus Măldărășanu la final. Totodată, antrenorul sibienilor a dezvăluit ce i-a zis arbitrul de rezervă.

„Chiar am crezut că putem întoarce rezultatul, am încercat să jucăm fotbal. Este foarte greu să le ceri să joace lungă și pe-a doua, pentru că s-au obișnuit așa, iar terenul, din păcate, este cu multe smocuri, așa a apărut și greșeala noastră, aproape singura.

Au mai fost câteva în zona centrală și am primit gol. În rest, am controlat jocul, am încercat să-i deschidem, e o echipă foarte bine organizată și defensiv, foarte periculoasă când o ataci, pentru că are o tranziție pozitivă foarte bună, cu jucători de calitate.

Era foarte greu să marchezi pe terenul ăsta, dar până la urmă am făcut-o și, la 1-1, am intrat în joc.

Au lipsit și copiii de mingi, mă bucur că mi-a zis chiar arbitrul de rezervă: ‘să vezi cum vor alerga ei când veți egala voi’. I-am și reproșat asta, nu am apucat să vorbesc cu el pe tema asta, dar am apucat să-i spun la momentul în care am dat golul de 2-1, că a avut dreptate. (…)

Tot timpul am visat și visez să mă bat la trofee, dar sunt foarte echilibrat, încerc să luăm pas cu pas, vrem să urcăm câte un loc după fiecare etapă, mai avem 6 meciuri grele. E o victorie mare, am băgat Chindia sub noi și vrem să fie așa până la final”, a explicat Măldărășanu.

Antrenorul lui Hermannstadt a vorbit și despre eliminarea lui Iancu, după ce a fost schimbat, pentru că a înjurat suporterii.

„Iancu? Am vorbit și eu cu el, trebuie să înțeleagă că suporterii adverși nu pot să te pupe. Normal, pun presiune pe adversar, pe antrenorul advers, etc. Nu că ar ajunge el vreodată la Chindia, dar să aibă grijă, pentru că nu se știe niciodată, reacționezi și poate peste un an, echipa respectivă te dorește și suporterii nu uită”, a spus Măldărășanu.