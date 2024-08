MARIUS CROITORU, NEIRTĂTOR CU CHINDIA: „NU AM AVUT NICIO PROBLEMĂ DEFENSIVĂ”

FCU Craiova a reușit în a doua etapă a Ligii 2 să bifeze prima victorie în noul sezon, 1-0 pe teren propriu contra Chindia Târgoviște. A fost un succes obținut la limită, cu un gol controversat marcat în prima repriză de Sekou Sidibe, după ce a lovit mingea când portarul Mario Contra o avea între palme.

Marius Croitoru a spus, după joc, că este important faptul că s-a obținut victoria, indiferent de modul în care a fost ea reușită.

”Greu. O primă repriză bună, o primă repriză în care am dominat jocul fără niciun fel de probleme. O repriză a doua mai echilibrată, dar și aici cred că am fi putut încheia jocul. Până la urmă, cred că cel mai important este că am câștigat cele trei puncte și băieții trebuie să se învețe din nou să se bucure. Au trecut peste o perioadă foarte grea și mental au avut de suferit foarte mult, pentru că sunt conștienți că valoarea lor nu este aceasta, de Liga a 2-a, și este foarte important să conștientizeze că meciurile din Liga a 2-a au altă intensitate, alt ritm. E cu totul diferit de prima ligă. Până la urmă, e numai meritul băieților, pentru că au făcut un efort deosebit, pe o căldură incredibilă.

Nu am avut niciun fel de probleme defensiv, să spunem că au avut ocazii. Dar e clar că lumea își dorește mult mai mult și așteaptă mult mai mult de la noi”, a declarat Marius Croitoru, care și-a lăudat jucătorii, dar nu a spus și faptul că aceste realizări ale echipei sale, în special în defensivă, unde nu au fost niciun fel de probleme, au venit contra unui adversar extrem de modest, chiar dacă în atac a avut jucători precum Daniel Florea sau Ante Zivkovic, scrie liga2.prosport.ro.

”De prima repriză sunt mulțumit. Trebuie să ducem cu același joc și să creștem valoric și pe tabela de marcaj de la meci la meci, să ajungem până la 70-80-90 de minute de la meci la meci, exact cum am făcut-o în prima repriză. Am spus, poate greșesc, dar nu cred, prima repriză ne-a aparținut în totalitate. Trebuie să ajungem să jucăm la același nivel de intensitate din ce în ce mai mult. Până acum, din tot ceea ce am simțit în această perioadă de când sunt aici, chiar și în această săptămână după ce s-a întâmplat la Reșița, a fost un blocaj mental, care, prin această victorie, sper să îi deblocheze și să le dea încredere că valoarea lor este mult mai mare, nu de Liga a 2-a”, a mai spus Croitoru.