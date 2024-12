MARIN VĂTAVU VORBEȘTE DESPRE LIGA A III A

Antrenorul Chindiei Târgoviște a vorbit după eșecul de la Oradea despre o posibilă retrogradare a formației pe care o conduce. La doi ani distanță de la ultimul sezon petrecut în primul eșalon al fotbalului românesc, Chindia intră în hora retrogradării.

”A fost o primă repriză în care cred că am controlat jocul. A venit acel penalty, au înscris, au mai avut vreo două oportunități. Cred că până în momentul acela contolam jocul și numai o naivitate a noastră a făcut să luăm gol. A doua repriză am încercat să revenim, dar gazdele s-au apărat destul de bine. Am arătat câteva oportunități și ăsta a fost scorul final, 1-0. Consider că meritam și noi să înscriem, că un egal era echitabil, după părerea mea”, a declarat Vătavu.

”Aveam mai multe așteptări, dar, din păcate, nu prea adunăm puncte. Am avut cinci partide în care nu am pierdut, dar am câștigat doar o dată și am făcut patru egaluri. Acum am pierdut și am intrat în hora retrogradării. Suntem la retrogradare. Urmează meciul cu Miercurea Ciuc, cu liderul, acasă, e dificil și sperăm să scoatem maximum din acest joc.

Noi ne așteptam mai mult de la meciurile astea, acasă cu Focșaniul, acum. Din păcare, asta este. Jucătorii și-au dorit. Când e să pierdem, pierdem toți, când câștigăm, câștigăm toți. Nu vreau să dau în cineva anume. Cred că fiecare a făcut greșelile lui”, a spus antrenorul Chindiei.

”Din ce am înțeles, și Mioveniul se retrage. Aspectul financiar este foarte important. Și la noi sunt unele probleme, știm despre ce e vorba, iar acum sperăm să se rezolve”, a spus Vătavu, numit în vară ca antrenor la Chindia.