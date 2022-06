MARCO DULCA, SFĂTUIT SĂ MEARGĂ LA RAPID

1 0

Marco Dulca (23 de ani), mijlocașul celor de la Chindia Târgoviște, l-ar putea urma pe Paul Iacob (25 de ani) și să semneze cu Rapid în această perioadă de mercato. Cristi Dulca (49 de ani), selecționerul naționalei de fotbal feminin a României, spune că și-ar dori să-l vadă pe fiul său la Rapid în perioada următoare, dar încă nu știe ce se va întâmpla cu fiul său în perioada următoare.

Cristi Dulca spune că și-ar dori ca fiul său să joace pentru echipa pentru care a evoluat și el în trecut. Acesta a scos în evidență lucrurile bune care se întâmplă acum la formația din Giulești.

”Nu sunt impresarul lui. Am vorbit cu el, mi-ar plăcea să joace la Rapid, să calce pe urmele mele. Eu am trăit momente unice la Rapid. Mi se face pielea de găină. Am trăit pentru Rapid, ar fi frumos să îmi calce pe urme.

Rapidul are suporteri, iar alte echipe nu au acest plus. Eu nu credeam că Rapidul putea avea acel parcurs din Liga 1 la început. Prin venirea lui Mutu s-a cimentat parcursul bun. Marco l-a avut antrenor la U21. Rapidul cu investiții se va bate în doi ani la campionat”, a declarat Cristi Dulca, pentru Digi Sport.

Cristian Dulca a jucat la Rapid în perioada 1996-1999, după care a plecat la Pohang Steelers, în Coreea de Sud.