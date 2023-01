MARCO DULCA, DESPRE PERIOADA PETRECUTĂ LA FCSB: „CEI DE ACOLO ȘTIU CEL MAI BINE DACĂ AU PROCEDAT CORECT CU MINE”

Fotbalistul Chindiei a vorbit despre perioada petrecută la FCSB. Dulca spune că și-ar fi dorit să primească mai multe șanse la gruparea roș-albastră, însă se bucură de experiența acumulată în scurta sa ședere la formația pregătită de Mihai Pintilii.

”Nu vreau să mă pronunț eu dacă meritam sau nu. Cei de acolo (n.red. FCSB) știu cel mai bine cum au procedat cu mine. Mă simt foarte bine. A fost o perioadă în care am avut ce învăța, au fost și plusuri, și minusuri. Sunt împăcat, sunt liniștit, am jucat în Conference League, am fost la o echipă foarte bună, am avut de învățat din această experiență.

Sunt mulțumit că au fost câteva plusuri, dar orice jucător își dorește să joace cât mai mult. Presiune există la fiecare echipă, că te bați la titlu sau te bați acolo jos. Așa cum am zis, cei de acolo știu cel mai bine de ce nu am jucat mai mult. Mă bucur că am jucat azi mai mult de o repriză și sper să o fac cât mai bine în continuare.

Sunt jucători talentați la FCSB, foarte tineri, și cred că au forța să se bată până în ultima etapă la campionat”, a declarat Marco Dulca la finalul meciului.