Marcel Bamboi, viceprimar Cojasca: ”Sperăm ca transformatorul electric să fie dat în funcțiune până de  Sărbători!”

Marcel Bamboi, viceprimarul cu atribuții de primar al Comunei Cojasca, a vorbit într-o conferință de presă de principalele sale preocupă, de prioritățile pe care le are de când a preluat conducerea administrației publice locale, într-o comună cu destule probleme:

„Am să fac un bilanț al activității mele în administrația publică și principala mea preocupare, spre care mi-am îndreptat demersurile, a fost rezolvarea problemelor ce țin de infrastructură. O infrastructură care, înainte să vin în administrație, a avut mari probleme pe partea de alimentare cu apă, canalizare și electricitate, lucruri pe care noi am promis în campania electorală că o să le facem și chiar ne-am apucat de treabă. Din fericire pentru noi, am reușit să prindem trei proiecte pe Programul Național ”Anghel Saligny”, să obținem finanțare de aproape cinci milioane de euro, și aici mă refer la o stație de apă, care era chiar necesară, pentru că nu aveam apă în întreaga localitate, canalizare și o stație de epurare. Unul dintre proiecte este și construirea de șanțuri și podețe, pentru că de fiecare dată când aveam o perioadă mai ploioasă, erau gospodării inundate.”

Bătăi de cap a avut cu birocrația dar în mod special cu rezolvarea unei chestiuni ce oriunde în altă parte ține de normalitate dar la Cojasca, în satul Iazu, trenează de șapte ani! Pentru că, deși pare greu de crezut, de șapte ani, în Cojasca sunt mari probleme la rețeaua electrică, subdimensionată după ce comuna s-a dezvoltat substanțial după 1990. Ei bine, viceprimarul liberal Marcel Bamboi a exprimat speranța ca oamenii să poată petrece anul acesta Sărbătorile în condiții mult mai bune, cu casele luminate:

“Cel mai important lucru pe care m-am zbătut și cred că reușesc să-l rezolv este legat de acel faimos transformator pe care ne chinuim de șapte ani să îl montăm, despre care s-a discutat inclusiv în Parlamentul României și se pare că reușim până la finalul anului să îl punem în funcțiune. Deja a devenit un miracol, nu știu dacă numai în Județul Dâmbovița, să montezi un transformator. În preajma sărbătorilor, cel puțin cetățenii din satul Iazu, de Crăciunul și Revelion au fost nenumărați ani în care le-au petrecut în beznă.(…) Este o problemă mai veche, pe care am reclamat-o mereu la Electrica. Rețeaua este construită în urmă cu 20-30 de ani, comuna s-a extins în perioada asta, s- au apărut case, a apărut aparatură nouă și noi de fiecare dată am mers la Electrica și am spus că nu mai fac față posturile de transformare și rețeaua. Dânșii ne-au spus că este bine dar de fiecare dată aveam întreruperi la energia electrică, în special în perioada Sărbătorilor. Am luat decizia de a-l construi pe banii primăriei dar și aici cu greu… Și aici stăm după avize și aprobări. Dacă așteptam ca transformatorul să fie montat din fondurile Electrica, mai stăteam doi ani. Transformatorul a costat 650.000 de lei”, a precizat viceprimarul Marcel Bamboi.