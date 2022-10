Majorarea salariilor primarilor, plătită din majorarea impozitelor pe locuințe

1 0

De data aceasta nu mai există nici-un dubiu: romînii sunt cel mai naiv, mai fraier și mai docil popor din toată Uniunea Europeană. Acum este limpede ca lumina zilei: aleșii pe bază de vot, o dată la patru ani, își pot majora salariile cît de mult doresc, deoarece prostimea va scoate din buzunar banii necesari. Nu putem afirma că toți primarii sunt șmecheri, dar unii dintre ei și-au completat salarile prin comisionele primite, după ce au închis ochii la momentul potrivit, pentru a satisface necesarul financiar de care are nevoie clientela.

Ce rost are s-o mai dăm la întors: majorarea impozitelor locale, solicitată deja de guvern, ar putea fi nota de plată pentru recenta creștere a salariilor din administrația locală. Senatorii pregătesc o modificare la Codul fiscal în acest sens, iar banii pe care primăriile ar urma să îi obțină în plus din impozitele mărite pe proprietăți sunt deja prinși în calculele bugetare pentru anul următor.

După cum punctează site-ul “Reali-tatea.net”, potrivit Realitatea Plus, primăriile ar urma să îi obțină în plus din impozitele mărite pe proprietăți, respectiv 2,8 miliarde lei în 2023, bani care deja ar fi prinși în calculele bugetare pentru anul următor.

Desigur, pentru a mai reduce din îngrijorarea celor ce alcătuiesc talpa țării, talpă călcată cu indiferență de tălpilr gingașe ale senatorilor și deputaților, ministrul Finanțelor susține că românii cu venituri mici nu vor fi afectați de aceste creșteri. Adrian Câciu a afirmat că măsura ar fi fost convenită cu primarii localităților și a precizat că este vorba despre o actualizare a grilei de calcul existentă, pe care o au la dispoziție autoritățile locale. De ce onorabilul ministru nu spune adevărul ? De fapt, este reactualizată grila lăcomiei și nesimțirii politicienilor.

Deci, persoanele cu venituri mici vor beneficia de măsuri de protecție, în condițiile în care, potrivit lui Câciu, este o inechitate ca impozitele să fie la fel pentru zone care au un nivel de trai și dezvoltare diferite.

„Nu în ultimul rând trebuie să țineți cont că populația cu venituri mici este protejată din perspectiva impozitelor pe proprietate, există o serie de credite fiscale care sunt prevăzute ĩn codul fiscal, deci impactul unei eventuale creșteri a impozitelor nu va avea efect asupra persoanelor cu venituri mici”, a declarat ministrul de Finanțe. Mare-i șmecheria la dom’ ministru, mai mare ca un bloc turn.