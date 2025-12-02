 MAI, DSU și IGSU continuă sprijinul pentru alimentarea cu apă a comunităților din Prahova și Dâmbovița

Ministerul Afacerilor Interne, alături de Departamentul pentru Situații de Urgență și Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, a menținut și astăzi, 1 decembrie 2025, un dispozitiv operațional extins pentru sprijinirea comunităților afectate de întreruperea alimentării cu apă potabilă și menajeră din județele Prahova și Dâmbovița.

Intervențiile sunt desfășurate în baza Hotărârii CNSU nr. 32/2025 și a deciziilor Comitetelor Județene pentru Situații de Urgență, iar misiunea de distribuire a apei menajere a continuat pe parcursul întregii zile.

Pompierii prahoveni au transportat apă către mai multe instituții și puncte vulnerabile, între care Căminul de bătrâni „Conacul Bunicii”, Casa Tineretului și Liceul Electromecanic din Câmpina, Spitalul Patrick din Băicoi și localitatea Telega. Volumul total distribuit a depășit 35.000 de litri de apă menajeră, cantitate stabilită în acord cu autoritățile locale.

În județul Dâmbovița, pompierii din cadrul ISU Dâmbovița au asigurat distribuirea apei menajere către punctele desemnate de Primăria Municipiului Moreni. Totodată, aceștia au acordat sprijin logistic prin distribuirea de apă potabilă îmbuteliată către populație și unitățile sanitare, în cooperare cu administrația locală.

Pentru eficientizarea intervențiilor, în sprijinul județelor afectate au fost dislocate trei autocisterne de mare capacitate de la ISU Timiș, ISU Brașov și ISU București-Ilfov, suplimentând astfel capabilitățile de transport ale inspectoratelor din Prahova și Dâmbovița. Acestea au acționat pe tot parcursul zilei, contribuind la acoperirea tuturor solicitărilor.

MAI anunță că situația este monitorizată permanent, iar structurile DSU și IGSU rămân mobilizate pentru a asigura continuitatea sprijinului acordat comunităților și pentru a răspunde prompt la nevoile identificate la nivel local.