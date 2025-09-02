Magie lirică la Târgoviște: Gala Laureaților „Belcanto” 2025 a încântat publicul

Cinema Independența a vibrat la Gala Laureaților Festivalului–concurs național de muzică clasică „Belcanto”, ediția a IV-a, unde Orchestra Simfonică „Muntenia”, dirijată de maestrul Daniel Jinga, a oferit un concert extraordinar.

Evenimentul a reunit pe scenă voci de prestigiu ale scenei lirice internaționale – sopranele Daria Lupu și Theona Iurcovschi, baritonul Lucian Petrean și tenorii Alin Stoica și Ștefan Von Korch. Aceștia au interpretat arii celebre, transformând seara într-o adevărată celebrare a operei, una dintre cele mai rafinate forme de artă.

Laureații ediției 2025

Trofeul Festivalului – Onucu Noemi, 21 ani, Iași

– Onucu Noemi, 21 ani, Iași Premiul I – Dumitrache Alexandra, 22 ani, Pitești

– Dumitrache Alexandra, 22 ani, Pitești Premiul II – Georgescu Anthuza, 21 ani, Ploiești

– Georgescu Anthuza, 21 ani, Ploiești Premiul III – Sâmbouan Patrick, 18 ani, Bistrița

– Sâmbouan Patrick, 18 ani, Bistrița Premiu special pentru cel mai tânăr interpret – Tudor Raluca Maria, 15 ani, București

Atmosfera a fost electrizantă, iar publicul s-a arătat extrem de receptiv, aplaudând îndelung performanțele tinerilor artiști. Festivalul „Belcanto” confirmă, încă o dată, că Târgoviște este un reper cultural important pe harta națională.

Felicitări tuturor participanților și câștigătorilor!