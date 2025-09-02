Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
Search
E-PAPER

Magie lirică la Târgoviște: Gala Laureaților „Belcanto” 2025 a încântat publicul

By: Roxana - Ionela Botea

Date:

Cinema Independența a vibrat la Gala Laureaților Festivalului–concurs național de muzică clasică „Belcanto”, ediția a IV-a, unde Orchestra Simfonică „Muntenia”, dirijată de maestrul Daniel Jinga, a oferit un concert extraordinar.

Evenimentul a reunit pe scenă voci de prestigiu ale scenei lirice internaționale – sopranele Daria Lupu și Theona Iurcovschi, baritonul Lucian Petrean și tenorii Alin Stoica și Ștefan Von Korch. Aceștia au interpretat arii celebre, transformând seara într-o adevărată celebrare a operei, una dintre cele mai rafinate forme de artă.

Magie lirică la Târgoviște: Gala Laureaților „Belcanto” 2025 a încântat publicul
Magie lirică la Târgoviște: Gala Laureaților „Belcanto” 2025 a încântat publicul
Magie lirică la Târgoviște: Gala Laureaților „Belcanto” 2025 a încântat publicul

Laureații ediției 2025

  • Trofeul Festivalului – Onucu Noemi, 21 ani, Iași
  • Premiul I – Dumitrache Alexandra, 22 ani, Pitești
  • Premiul II – Georgescu Anthuza, 21 ani, Ploiești
  • Premiul III – Sâmbouan Patrick, 18 ani, Bistrița
  • Premiu special pentru cel mai tânăr interpret – Tudor Raluca Maria, 15 ani, București

Atmosfera a fost electrizantă, iar publicul s-a arătat extrem de receptiv, aplaudând îndelung performanțele tinerilor artiști. Festivalul „Belcanto” confirmă, încă o dată, că Târgoviște este un reper cultural important pe harta națională.

 Felicitări tuturor participanților și câștigătorilor!

Articolul precedent
În această seară, Chindia Târgoviște joacă în nocturnă:  Meci decisiv cu CSC Dumbrăvița
Articolul următor
Președintele PSD Dâmbovița: Corneliu Ștefan: Austeritatea lovește oamenii,  România are nevoie de investiții și locuri de muncă
Roxana - Ionela Botea
Roxana - Ionela Botea

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Popular

Știri
Dâmbovița

Ritualuri care ajuta tenul sa arate impecabil chiar si acasa

Ziarul Dambovita Ziarul Dambovita -
Mulți oameni asociază răsfățul pielii cu vizitele la salon,...

Bărbat prins la volan, deși avea permisul suspendat

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Polițiștii Secției Nr. 10 Poliție Rurală Petrești au oprit,  în jurul...

Furt după furt: Tânăr reținut pentru furt calificat la Târgoviște

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Târgoviște – Biroul Investigații Criminale,...

Istorie și devotament: Jandarmeria Dâmbovița marchează 35 de ani de activitate și 132 de ani de la înființarea Jandarmeriei Rurale

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Pe  1 septembrie, s-au împlinit  132 de ani de la înființarea...

News

Furt după furt: Tânăr reținut pentru furt calificat la Târgoviște

Social 0
Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Târgoviște – Biroul Investigații Criminale,...

Istorie și devotament: Jandarmeria Dâmbovița marchează 35 de ani de activitate și 132 de ani de la înființarea Jandarmeriei Rurale

Social 0
Pe  1 septembrie, s-au împlinit  132 de ani de la înființarea...

Vremea în Dâmbovița – Zi caldă și plăcută

Social 0
Dâmbovița, 1 septembrie 2025 - Locuitorii județului Dâmbovița se pot...

© 2023 Ziarul Dâmbovița