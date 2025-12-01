Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
Magia iernii începe la Târgoviște pe 5 decembrie: Spectacol și deschiderea Orășelului lui Moș Crăciun

By: Roxana - Ionela Botea

Târgoviște se pregătește să intre în atmosfera sărbătorilor de iarnă cu un eveniment special organizat de Primăria Municipiului în seara zilei de 5 decembrie. Încă de la ora 17:30, locuitorii orașului sunt așteptați în Piața Tricolorului pentru aprinderea iluminatului festiv, un moment-vedetă ce va fi însoțit de un show aerian cu drone, artificii și lasere.

 Cupola gigant de lumini – atracția acestei ediții

Piața Tricolorului va fi complet reconfigurată pentru sărbători. Elementul central va fi o cupolă luminoasă de mari dimensiuni, menită să ofere vizitatorilor o experiență vizuală spectaculoasă și să transforme zona într-un decor de poveste.

Orășelul lui Moș Crăciun își deschide porțile

În aceeași seară va avea loc și inaugurarea Orășelului lui Moș Crăciun, un spațiu dedicat celor mici, dar și celor care păstrează spiritul copilăriei. Întregul perimetru va găzdui activități tematice, personaje de poveste și momente interactive.

 Atracții pentru întreaga familie

Evenimentele și facilitățile pregătite includ:Patinoar accesibil publicului,Autobuzele lui Moș Crăciun,zone tematice decorate festiv, surprize și activități pentru copii. 

Program artistic zilnic în piață

Pe scena instalată în inima orașului vor avea loc, zilnic,spectacole de teatru,momente coregrafice,recitaluri de colinde,animații și activități pentru toate vârstele.

ANUNT PUBLIC
Comunitatea bulgară din Târgoviște, 174 de ani de la întemeierea Cartierului Matei Voievod
Roxana - Ionela Botea
Roxana - Ionela Botea

