MADR propune noile cuantumuri ale plăților directe pentru 2025. Sprijin mai mare pentru fermieri la CRISS și tinerii agricultori

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) a publicat în transparență decizională proiectul de ordin care stabilește cuantumurile unitare ale plăților directe aferente campaniei 2025, finanțate din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA), în cadrul Planului Strategic PAC 2023–2027.

Documentul prevede atât nivelul sprijinului financiar pentru principalele intervenții, cât și realocările necesare pentru utilizarea eficientă a fondurilor europene alocate României.

Cuantumurile propuse pentru 2025

Potrivit proiectului, fermierii ar urma să beneficieze de următoarele sume:

PD-28 – ecoschemă pentru menținerea zonelor neproductive și/sau a elementelor de peisaj: 32,93 euro/ha

PD-02 – sprijin redistributiv complementar pentru venit (CRISS): 53,52 euro/ha

PD-03 – sprijin complementar pentru venit pentru tinerii fermieri: 46,67 euro/ha

Pentru intervențiile PD-02 și PD-03, cuantumurile stabilite sunt mai mari decât cele acordate la plata în avans. Astfel, fermierii eligibili vor primi suplimente de 6,65 euro/ha (CRISS) și 3,46 euro/ha (tineri fermieri), după intrarea în vigoare a ordinului.

Posibile majorări pentru ecoschemă

MADR precizează că eventualele fonduri rămase disponibile vor fi realocate către intervenția PD-28, ceea ce ar putea duce la majorarea cuantumului unitar pentru ecoschemă în campania 2025, în conformitate cu legislația europeană.

Implementare prin APIA

Plățile vor fi gestionate de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA), în baza cadrului legal național și european.

Proiectul de act normativ poate fi consultat pe site-ul oficial al MADR, în secțiunea dedicată transparenței decizionale.