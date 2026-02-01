Luna februarie la Teatrul Tony Bulandra este dedicată copiilor, cu o serie de spectacole de excepție care promit aventură, umor și momente pline de emoție. Pe scena din Sala Mare și în Studioul „Mihai Dimiu”, micii spectatori sunt invitați să trăiască alături de personaje celebre din basmele clasice, reinterpretate cu creativitate și energie.

Programul lunii februarie cuprinde:

1 februarie – Gulliver în Țara Lilliput, după Jonathan Swift, regia Gabriel Apostol, ora 11:00, Sala Mare (50 min). O aventură spectaculoasă în lumea oamenilor mici, plină de umor și curiozitate.

4 februarie – Cenușăreasa, adaptare după Frații Grimm și Jacopo Ferretti, regia Matei Bogdan, ora 10:00, Sala Mare (1 h). Povestea clasică a fetei harnice și a prințului fermecător prinde viață într-o montare captivantă pentru toate vârstele.

7 februarie – Degețica, după Hans Christian Andersen, regia Monica Baldea, ora 11:00, Studioul „Mihai Dimiu” (1 h). Aventurile micuței Degețica aduc magie și înțelepciune copiilor.

11 februarie – Vrăjitorul din Oz, după Lyman Frank Baum, regia Nicolae Poghirc, ora 10:00, Sala Mare (1 h 20 min). Un spectacol plin de culoare și emoție, în care Dorothy și prietenii săi pornesc într-o călătorie fascinantă.

14 februarie – Albă-ca-Zăpada și cei șapte pitici, regia Viorica Máté, ora 11:00, Studioul „Mihai Dimiu” (50 min). O poveste clasică reinterpretată cu farmec și umor pentru cei mai tineri spectatori.

15 februarie – Scufița Roșie, adaptare după Frații Grimm, regia și dramatizarea Nicolae Poghirc, ora 11:00, Sala Mare (1 h). Aventurile Scufiței Roșii prind viață într-un spectacol educativ și distractiv.

21 februarie – Hänsel și Gretel, după Frații Grimm, regia Georgeta Lozincă, ora 11:00, Studioul „Mihai Dimiu” (50 min). O poveste despre curaj, ingeniozitate și solidaritate între frați.

22 februarie – Vasilache și Mărioara, regia Ionuț Constantinescu, ora 11:00, Studioul „Mihai Dimiu” (45 min). O comedie plină de umor și situații amuzante pentru întreaga familie.

25, 27 februarie – Motanul Încălțat, după Charles Perrault, regia Alin Antemir, ora 10:00, Studioul „Mihai Dimiu” (50 min). Aventurile Motanului Încălțat aduc râsete și lecții despre istețime și curaj.

28 februarie – Ce se aude? Balena, regia Ana Maria Cucută Sandu, muzică live Radu Câmpean, ora 11:00, Studioul „Mihai Dimiu” (30 min). Un spectacol muzical și interactiv pentru cei mici, cu vârste între 0-4 ani.

Biletele sunt disponibile online pe tonybulandra.ro sau la casa de bilete a teatrului. Părinții sunt invitați să își aducă copiii pentru a descoperi magia poveștilor, personaje fantastice și momente de neuitat pe scena teatrului târgoviștean.

Fiecare spectacol este o invitație la imaginație, emoție și bucurie, iar Teatrul Tony Bulandra continuă să fie un spațiu unde poveștile prind viață și unde copiii învață să iubească teatrul și arta.