 Lucrările pe DJ 720C avansează: Președintele CJ Dâmbovița, Corneliu Ștefan, a inspectat șantierul dintre Gura Ocniței și Ocnița

Modernizarea drumurilor județene rămâne o prioritate pentru autoritățile dâmbovițene. Președintele Consiliului Județean Dâmbovița, Corneliu Ștefan, a realizat o nouă verificare pe șantierul de pe DJ 720C Gura Ocniței – Ocnița, pentru a analiza stadiul lucrărilor și pentru a se asigura că ritmul prevăzut în contract este respectat. Tronsonul reprezintă o rută importantă pentru locuitorii din zonă, facilitând accesul către principalele artere ale județului.

Proiect strategic de modernizare, în valoare de peste 64 de milioane de euro

DJ 720C face parte dintr-un amplu program de investiții derulat de Consiliul Județean Dâmbovița:

„Dezvoltarea infrastructurii de transport județean prin modernizarea DJ 712, DJ 720C și DJ 720A” – un proiect finanțat cu peste 64 de milioane de euro. Scopul acestuia este modernizarea coridorului rutier care leagă Pucioasa de DN 1A, traversând localități cu trafic intens și activitate economică ridicată.

Prin aceste investiții, autoritățile urmăresc creșterea accesibilității, fluidizarea circulației și dezvoltarea unor conexiuni mai eficiente între comunități.

Lucrări esențiale pentru un trafic mai sigur

Intervențiile de pe DJ 720C includ:refacerea structurii rutiere și a stratului de uzură;modernizarea acostamentelor;realizarea sistemelor de drenaj;măsuri de siguranță rutieră, precum parapete, marcaje și semnalizare;lucrări de consolidare în zonele vulnerabile.

Aceste operațiuni vor crește siguranța participanților la trafic și vor reduce timpul de deplasare pentru locuitorii din Gura Ocniței, Ocnița și localitățile din proximitate.

În timpul vizitei pe șantier, Corneliu Ștefan a reiterat angajamentul administrației județene pentru dezvoltarea infrastructurii:

„Ne ținem de cuvânt și continuăm modernizarea drumurilor din județ. Fiecare tronson pe care îl finalizăm înseamnă mai mult confort și siguranță pentru dâmbovițeni, dar și noi oportunități pentru mediul economic.”

Acesta a subliniat că proiectul are un impact direct asupra comunităților și contribuie la creșterea atractivității zonei:

„Investițiile în infrastructură sunt fundamentale pentru dezvoltarea județului. DJ 720C este o verigă importantă în rețeaua rutieră pe care o modernizăm.”

Modernizarea DJ 720C va facilita accesul către zone industriale și turistice, va îmbunătăți mobilitatea între comune și va face legătura cu principalele drumuri naționale mai rapidă și mai sigură. Pentru locuitorii din Gura Ocniței și Ocnița, lucrările reprezintă un pas esențial pentru îmbunătățirea confortului și a calității vieții.