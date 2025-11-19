Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
Lucrările la podul peste Pârâul Bizdidel,  se montează grinzile

By: Roxana - Ionela Botea

Date:

Președintele Consiliului Județean Dâmbovița, Corneliu Ștefan, a inspectat  stadiul lucrărilor la podul peste Pârâul Bizdidel, aflat la intrarea în orașul Pucioasa. La vizită a participat și primarul localității, Constantin Ana.

Potrivit acestora, lucrările se desfășoară conform graficului, iar în prezent se montează grinzile, una dintre etapele esențiale în construcția noului pod. Odată finalizată această fază, echipele vor putea trece rapid la următoarele intervenții tehnice.

Acesta este primul obiectiv aflat efectiv în execuție pe tronsonul Târgoviște – Sinaia, parte integrantă din proiectul major de modernizare a DN71 Bâldana – Târgoviște – Sinaia.

„Suntem prezenți pe teren și urmărim îndeaproape modul în care se derulează lucrările. Construim infrastructura pe care o merită dâmbovițenii, prin acțiuni concrete și muncă serioasă”, a transmis președintele CJ Dâmbovița, Corneliu Ștefan.

