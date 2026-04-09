Lucrările la podul de la Pucioasa, peste pârâul Bizdidel, au intrat în etapa finală, iar autoritățile anunță că circulația rutieră va fi reluată în cel mai scurt timp, în condiții de siguranță.

Această lucrare a fost intens așteptată atât de locuitorii din zona de nord a județului, cât și de șoferii care tranzitează zilnic drumul național DN71, una dintre cele mai importante legături rutiere dintre sudul și zona montană a țării.

Lucrări în faza finală

În această perioadă, echipele de muncitori execută ultimele intervenții necesare pentru finalizarea obiectivului:

turnarea ultimului strat de asfalt

realizarea legăturii rutiere cu DN71

montarea parapetelor de protecție

finisaje și lucrări de siguranță rutieră

Aceste operațiuni marchează finalul unei intervenții complexe care a vizat nu doar refacerea carosabilului, ci și consolidarea structurii podului.

Investiție pentru siguranță și trafic fluid

Concret, lucrările au inclus: reparații la infrastructura podului, refacerea completă a sistemului rutier, lucrări hidrotehnice pentru protejarea albiei pârâului Bizdidel, măsuri pentru creșterea siguranței circulației

Modernizarea podului este esențială pentru traficul din zonă, mai ales în contextul creșterii numărului de autovehicule care circulă între Târgoviște și Sinaia.

Proiect important pentru nordul județului

Lucrările fac parte din proiectul amplu de reabilitare a DN71 Bâldana – Târgoviște – Sinaia, un proiect strategic pentru dezvoltarea infrastructurii rutiere din regiune. Modernizarea acestui tronson contribuie la:

reducerea timpilor de deplasare

creșterea siguranței rutiere

dezvoltarea turismului în zona montană

sprijinirea economiei locale

Circulația va fi reluată în curând

Autoritățile anunță că, după finalizarea ultimelor lucrări, circulația va fi redeschisă în condiții optime pentru toți participanții la trafic.

Finalizarea podului de la Pucioasa reprezintă un pas important pentru fluidizarea traficului în nordul județului Dâmbovița și o investiție necesară pentru siguranța tuturor celor care tranzitează această zonă.

Lucrările mult așteptate de dâmbovițeni sunt, așadar, aproape de final, iar redeschiderea circulației este doar o chestiune de zile.